Acaba de lanzar la canción... “Enamorado y qué”

Yan Collazo, la voz de “Carro de fuego”

Un chat con

Acabó de lanzar el tema “Enamorado y qué”. ¿Por qué lo escogió como su siguiente sencillo?

Desde el primer momento que la escuché sentí que me golpeó. Uno no puede proyectar lo que no siente y, cuando se hace la selección, uno debe estar seguro de que en la tarea se podrá proyectar esa energía. Es, además, el tipo de tema que a mí me gusta hacer y me siento cómodo.

¿Cuándo escuchó el tema por primera vez?

Fue hace más de dos años. El compositor Juan Luis Guzmán se me acercó en una oportunidad y lo que tenía era el coro, me mostró el fragmento que dice: “Y si estoy enamorado, qué. Si nunca nadie está conmigo a la hora de llorar”. Entonces le dije que necesitaba que escribiera esa letra completa, porque me iba a quedar con ese tema, y así fue. Cuando recibí la canción completa comprobé que no me había equivocado.

¿Cómo hace para saber que un tema va a funcionar?

Tengo un grupo de expertos. El primero tiene 18 años, el segundo, 14, y el último tiene 11. Son mis tres hijos y ellos son los que se encargan de darle el último visto bueno a la música. Con Enamorado y qué ha sido una de las pocas veces en que los tres estuvieron de acuerdo, así que iba sobreseguro.

Este tema es el tercer sencillo de su más reciente disco...

Así es. El primero se llamó Quiero volver a enamorarte, más adelante salió Gotitas de amor y ahora aparezco con esta canción, que espero tenga una gran aceptación.

En “Enamorado y qué” participa Gilberto Santa Rosa, ¿cómo logró esa colaboración?

Esa colaboración es otra de las demostraciones de humildad de Gilberto Santa Rosa. Le grabé los coros para el disco Necesito un bolero, y cuando terminamos la jornada, él de una vez se ofreció a ser el corista para mi disco, y no lo podía creer.

¿Por qué se inclinó por la salsa?

Cantaba merengue antes y Papo Ríos un día me dijo que estaba perdiendo el tiempo en ese ritmo, porque mi género original es la salsa, cuando no había cantado nunca eso. Él es el responsable de que sea salsero.

¿Hay diferencias entre las interpretaciones salsera y merenguera?

Definitivamente, sí. Ninguno de los dos géneros es fácil de cantar.

Usted fue uno de los cantantes de Guayacán Orquesta, ¿cómo llega a ser parte de ese grupo?

Fue a comienzos de 2009 cuando Alexis Lozano estuvo en Puerto Rico por más de una semana audicionándome. No lo pensó mucho y me dijo: “Tú eres el tipo”. Gracias a él he recorrido buena parte del mundo.

¿El público le sigue pidiendo los éxitos interpretados en su época con Guayacán Orquesta?

No me puedo bajar de ningún escenario sin cantar los temas: Carro de fuego, Extraño tu amor y Mujer de carne y hueso, clásicos de la salsa colombiana.

Y de Guayacán pasó al Grupo Niche...

Renuncié a Guayacán y al poco tiempo me llamó Jairo Varela, y no pude decirle que no. Fue un sueño hecho realidad y aprendí mucho de la exigencia del maestro, a quien le agradezco que me haya dejado todos los temas que interpretaba Tito Gómez.

“Valió la pena esperar” y “Homenaje a Tito Gómez” son sus discos como solista. ¿Ha sido fácil el camino en solitario?

Muy difícil. Uno es el responsable de todo lo que pase, pero la gente ha sido muy especial conmigo y me ha respaldado siempre.

¿Le gusta la fusión del género urbano con la salsa?

Me gusta, pero no me veo haciendo esa fusión.