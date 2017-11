Cantó vallenato con Carlos Vives

Yuri, 34 álbumes de éxitos

El Espectador

¿Por qué escogió la canción “Perdón” como punta de lanza de este trabajo discográfico?

Cuando estábamos haciendo la primera reunión para ver qué canciones nuevas cantaría fue increíble. Empezamos a escucharlas todas y desde la primera vez que la reproducimos tuvimos claro que era un sencillo. Estaba con la gente de la compañía disquera y mi mánager; todos estuvieron de acuerdo. Eso pasa cuando una canción es un éxito y le gusta a uno.

¿Cómo es la atmósfera de “Perdón”?

No es una canción muy parecida a las que las mujeres les cantamos a los hombres que nos abandonaron y nos dejaron destruidas. Es perdón porque no te recuerdo, ya no estás en mi vida, lo que me hiciste ya atrás se quedó. Eso es raro escucharlo en nosotras cuando terminamos una relación: perdón porque ya se me olvidó que tú existías.

En la canción dice: “Hoy me he dado cuenta de que nadie muere de amor”. ¿Está segura de eso?

Segura. Pienso que las personas que mueren de amor son muy tontas. La vida es hermosa, sólo se vive una vez, y echarte a morir por una persona que a lo mejor te hizo daño no vale la pena. Somos seres humanos y todos fallamos.

Usted le canta al amor y al desamor desde hace tiempo. ¿Cómo ha sido su relación con ellos?

Tengo 22 años de casada y hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido un momento de desamor. Pero cuando no estaba casada sí tuve muchos, afortunadamente.

Hace un homenaje a Juan Gabriel con Carlos Vives en su álbum.

Me gusta dar una carta abierta para que los amigos e invitados hagan lo que ellos quieran. Para mí es un privilegio cantar con Carlos Vives. Él acaba de ganar el Grammy con Shakira gracias a La bicicleta, y sé que cuando un artista es galardonado hay una cola de gente que quiere grabar con él. Cuando mi mánager dijo que él quería hacer un dueto en vallenato con una canción de Juan Gabriel, me fascinó.

Interpretaron una versión de “No tengo dinero”. ¿Fue fácil para usted cantar vallenato?

No es tan fácil cantar vallenato. Obviamente me ayuda que soy una mujer costeña, tengo el sabor por dentro. Cuando le cogí el hilo, como decimos en México, todo fluyó. Ahora en mis shows aparezco con el sombrero vueltiao y el traje típico de las mujeres de la Costa.

¿Cuáles son las tres canciones inéditas que incluyó en el álbum?

Una es de Matisse, un trío de jóvenes cuya música está pegando mucho en México. Son compositores y escribieron Cómo le hacemos. La otra es de Andrés Castro, colombiano y productor de este disco, que se llama La vida es una sola. Es una de mis consentidas, puede que sea un nuevo sencillo después de Perdón.

¿Cómo fue ese proceso para escoger los temas más importantes de su carrera que harían parte del álbum “Primera fila”?

Muy difícil, por eso les pedí ayuda a las personas de la compañía disquera y a mis representantes. Eran 33 álbumes que tenía que revisar. No era nada fácil, pero ellos me ayudaron mucho. Casi todo mi repertorio lo tiene Sony Music. Estuvieron en este proceso y creo que le atinamos con las canciones más icónicas de las diferentes etapas de mi carrera. Es un alivio que a la gente le gustara.

Su cabello siempre ha sido rubio. Una vez decía que es una de las artistas a las que el público no le permite cambiar el color del pelo.

Es verdad. Admiro a las artistas que cambian su look y se ven bien, como Shakira. A ella no la criticaron tanto. A mí sí me fue mal cuando quise cambiar mi color. Lo tuve de color rojo como por nueve meses y la gente no me reconocía. Entraba a un lugar y me decían “te pareces a Yuri”. Me encantaba ser pelirroja porque resaltaba el color de mis ojos, que son verdes. Ya sé que soy rubia pintada, pero rubia.