Verónica Alcocer explica por qué no terminó su recorrido en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla es una fiesta enriquecida por las tradiciones, la creatividad y el sabor de los barranquilleros, grandes anfitriones de la alegría en el mundo. Foto: Cortesía Pedro Mendoza

Este sábado 10 de febrero se lleva cabo uno de los eventos más populares del Carnaval de Barranquilla: la Batalla de Flores, un espacio que exalta las tradiciones más folclóricas de la región y que hace 20 años fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. (Lea Este es el pronóstico del clima para este fin de semana en Colombia)

Entre la gran cantidad de personalidades que desfilaron en medio de las 18 carrozas que han hecho presencia, estuvo la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, que agradeció al gobierno local por su apoyo.

“Estoy agradecida con el gobierno local de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Me he sentido muy querida y apoyada. Apadrinaron la comparsa de mis pospenadas desde el día 1. Precioso el regalo que me trajeron. Cada vez que vengo a esta ciudad salgo con el corazón recargado”, escribió en su cuenta de X hacia el medio día del sábado. (Lea El Niño se normalizaría en abril, pero parece que debemos prepararnos para La Niña)

A medida que avanzaba el recorrido, empezaron a parecer algunas noticias en medios locales que señalaban que Alcocer había tenido que abandonar la Batalla de Flores. ¿La razón? Aparentemente, se escucharon algunos abucheos.

Sin embargo, al cabo de un par de horas, Alcocer explicó cuál había sido el motivo por el cual había tenido que retirarse: tuvo un inconveniente que su vestido, que le impidió continuar.

“Todo mi cariño para la Fundación Hilos de Fe by Esperanza y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido. Solo recibí amor. ¡Muchas gracias!”, escribió Alcocer en X.

Todo mi cariño para la @funhilosdefe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido.



Solo recibí amor. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/NtR4HByiYA — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 10, 2024

Algunos detalles de las carrozas de la Batalla de las Flores

Como ya habíamos contado en este diario, la Batalla de Flores cuenta con 18 carrozas creadas en la Fábrica de Carrozas por maestros y artesanos. Todas están inspiradas principalmente en las danzas patrimoniales.

La Reina del Carnaval, Melissa Cure Villa, desfila en su carroza Solsticio de Carnaval que hará un homenaje a la Danza Patrimonial. Además, el Rey Momo Juventino Ojito compartirá lo mejor de su música con su orquesta Son Mocaná que empalmará y seguirá sonando en la calle 17.

La selección femenina de fútbol de Colombia también desfila en la carroza de la Federación Colombiana de Futbol, que celebra sus 100 años en Barranquilla.

