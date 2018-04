“Dios quiso que yo amara a una mujer”, Epa Colombia habla de su relación con la futbolista Diana Celis

La vida de Daneidys Barrrera, más conocida como Epa Colombia, dio un giro cuando en junio de 2016 el presidente Santos, previo al partido de la Selección Colombia ante Chile, mandó un mensaje de apoyo en Twitter con el video “Eh, ¡Eh, Epa Colombia!”. Desde entonces, sus videos de YouTube han recibido miles de reproducciones y la viralidad de Epa Colombia le dio a Daneidy fama, trabajo y patrocinio para sus cirugías plásticas.

En este episodio de Esto es amor, Daniedy se declara una mujer de Dios y afirma que su relación con la futbolista Diana Celis no es contraría a su fe. “Dios no castiga por amar a otra persona”, dijo en esta entrevista.

Epa Colombia nos habló de cómo usa el humor para combatir a las personas que la critican con insultos clasistas como “guisa” o “ñera” y sobre su viaje al Mundial de Rusia 2018.

Puede suscribirse a este podcast en iTunes, Soundcloud o búsquenos como Esto es amor en su aplicación preferida. En Twitter estamos como @EstoEsAmorEE.

Esto es amor es un programa de entrevistas de El Espectador donde diferentes personajes de la vida pública son invitados a responder la pregunta ¿qué es el amor?

Presentado por Natalia Piza (@NataliaPizaC). La canción de acompañamiento es "You are so funny" de Josh Armistead, Creative Commons, y en este episodio usamos la canción “Las maricas de farra” de Epa Colombia.

Escuche más capítulos de este podcast, aquí.