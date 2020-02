Qué se debe tener en cuenta antes de comprar carro nuevo

Redacción autos

Al ser una inversión importante, con implicaciones a futuro, es recomendable hacer un estudio detenido de las opciones, basado en las necesidades personales y el presupuesto. Además de tener en cuenta las características de la ciudad o el entorno en donde lo desee conducir.

Por ejemplo, si se trata de un vehículo para realizar trabajos de campo podría considerar la opción de una camioneta todoterreno; pero si lo que busca es economía, los autos compactos son una buena alternativa, o si lo que requiere es una mezcla para recorridos en la ciudad y en el campo, lo aconsejable son las camionetas SUV.

Otros aspectos muy importantes para contemplar son la seguridad, el diseño, el desempeño y la conectividad del auto. Y que, adicionalmente, le generen tanto al conductor como a los ocupantes emoción, tranquilidad y confianza.

Expertos de Mazda y Mitsubishi brindan las siguientes recomendaciones para que la emoción no le gane a la razón en la compra del primer carro nuevo.

En el interior del vehículo

“Es muy importante tener en cuenta que la tecnología sea de la más reciente generación, que garantice un excelente desempeño con un mejor consumo de combustible y, además, que sea amigable con el ambiente. En este sentido, Mazda ofrece la exclusiva tecnología Skyactiv”, explica Felipe Martínez, director de ventas de Mazda Colombia. Quien además agrega que es necesario tener presente que el carro cuente con un sistema y equipamiento de seguridad que apoye al conductor y cuide los ocupantes y demás agentes de la vía, así como revisar que la marca tenga un servicio posventa con representación y respaldo en el país, garantía y amplia disponibilidad de repuestos y costos de mantenimiento y reparación competitivos.

Errores más comunes

Comprar vehículo es una decisión sumamente importante para las personas. El error más común en este proceso tiene que ver con que algunas veces el comprador no tiene claridad sobre las necesidades puntuales que quieren suplir con la compra, y por eso el proceso de toma de decisiones se dilata hasta tanto se aclaren esas inquietudes que son esenciales. “Otro de los errores que cometen los colombianos a la hora de comprar un vehículo es que no contemplan el nivel de endeudamiento al cual accederán, pues dependerá de su capacidad financiera. Hoy en día existen muchas opciones que ofrecen las entidades financieras para aportar en ese sentido, sin embargo, es indispensable que los colombianos tengan presente que el nivel de deuda no puede exceder la capacidad de pago. En este punto hay algo muy importante, y es que no solo se debe tener en cuenta la cuota inicial del vehículo, sino que adicionalmente tendrán que contemplar gastos como impuestos, seguros y costos de mantenimiento”, agrega Martínez.

Siempre elegir el concesionario

Realizar la compra en un concesionario representa un factor emocional que les brinda a los usuarios la satisfacción de compra de un vehículo nuevo, gracias en parte a la garantía propia que ofrece la marca, no solo porque los vehículos están en excelentes condiciones, sino por el equipo experto en asesorar y acompañar de principio a fin el proceso de compra.

Crear una ruta

Expertos de Mitsubishi, por su parte, consideran que trazar una ruta hacia la meta es un buen comienzo. “Imaginemos que quiere comprar una de las camionetas todoterreno Mitsubishi Motors, entonces empieza por preguntarte cosas triviales, como de qué color me gustaría que fuera y qué modelo específico quiero. Después siguen las preguntas más concretas, como cuánto cuesta y a cuántas cuotas puedo pagarlo. Al final se plasma todo esto en un mapa que servirá para saber cuáles son los pasos necesarios y cuáles podrían obviarse”, recomiendan desde la marca.

Ahorro para comprar su carro

El secreto, afirman los expertos, está en guardar esos ingresos adicionales que llegan. La recomendación es no malgastar el dinero, y si entra alguna prima adicional o un bono por desempeño, guardarlo o invertirlo. Nunca desaprovecharlo. Sugieren poner ese dinero en una colocación bancaria para que además de no poder retirarlo, genere un poco más de intereses y así poder alcanzar uno de los carros en venta soñado.