Abel Aguilar, 14 años de entrega con la Selección

Redacción deportes

No contar con la presencia de Mario Alberto Yepes en Rusia 2018 fue una de las inquietudes de la Selección Colombia previo al inicio del torneo, pues mucho se debatió sobre quién podía asumir el liderazgo y la voz de mando del defensor y capitán del equipo nacional en Brasil 2014. Por su protagonismo en el equipo tricolor, los llamados a suplir ese papel eran James Rodríguez o Radamel Falcao García, mientras que el factor de experiencia ponía nombres como los de Cristian Zapata, David Ospina o Abel Aguilar, un mediocentro que esta semana cumplió 14 años defendiendo los colores de Colombia.

Lea también: Colombia venció a Senegal y avanzó a octavos de final en el Mundial

El llamado de Aguilar a Rusia 2018 no fue gratuito, pese a que así lo sugería la avalancha de reproches hacia José Pékerman cuando anunció el plantel que viajó a disputar el Mundial. Su temporada en el Deportivo Cali, con pocos minutos y muchas críticas, le valieron al volante para ser uno de los más discutidos en la Selección, donde lo rodea un ambiente totalmente diferente.

La confianza de Pékerman, la familiaridad con los otros baluartes de la selección, y el trabajo de sacrificio que generalmente debe realizar junto a Carlos Sánchez, ponen a Aguilar a la altura del papel de líder que tuvo Yepes hace cuatro años. No obstante, por ahora debe cumplir ese rol en la interna del equipo, pues la lesión que arrastra desde los cuartos de final de la liga colombiana le han impedido tener minutos en la fase de grupos. De hecho, el volante de 33 años solo jugó contra Polonia, pero tuvo que salir antes de la media hora por un nuevo problema en el aductor. Por esta razón, el cuerpo técnico ha buscado alternativas como Matheus Uribe, Jefferson Lerma o Wilmar Barrios.

Historia en la tricolor

Los 14 años de Aguilar en la selección iniciaron en la Copa América de Perú 2004, gracias al llamado del técnico Reinaldo Rueda. Antes de su llamado al torneo continental, el bogotano ya sabía lo que era vestir la tricolor, que defendió en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos 2003, en el que Colombia quedó en el tercer lugar.

Esa Copa América fue una gran vitrina para Aguilar, pues no solo marcó dos goles a pesar de su posición en el campo, sino que la selección Colombia llegó a la semifinal, en la que cayó con Argentina. Ese mismo año Aguilar disputó la Copa Libertadores con el Deportivo Cali, logrando llegar a cuartos de final, y un año después se coronó campeón con su club, siendo también un estandarte al ser producto de la interminable cantera del equipo azucarero.

Le puede interesar: Yerry Mina, el gigante de Guachené

Entonces, varios clubes pusieron la lupa sobre el jugador de 1.85 metros, y finalmente el Udinese de Italia logró concretar el traspaso. En el club italiano Aguilar no tuvo un buen paso, e incluso fue cedido a varios equipos de ese país y de Europa. Eso pesó para las siguientes convocatorias a la selección Colombia, por lo que el volante empezó a gravitar entre la de mayores y la sub 20. Colombia no clasificó al mundial de Alemania 2006, y Aguilar disputó el Mundial sub 20 de Holanda 2005, en el que el equipo nacional llegó hasta octavos de final.

Luego regresó a la de mayores para las eliminatorias de Sudáfrica 2010, disputando siete encuentros, y dos años después se hizo indiscutido en el mediocampo del equipo cuando llegó José Pékerman. En el camino a Brasil 2014 jugó once partidos, en los que logró adueñarse del equilibrio colombiano junto a la “Roca” Sánchez y Freddy Guarín. Hacia Rusia 2018, el mediocampista disputó ocho encuentros, e incluso marcó un gol en Barranquilla.

En imágenes: Así se vivió la clasificación de Colombia a octavos en el Mundial de Rusia

Su solidez, contención y visión de juego, son las principales cartas de presentación de Aguilar, quien contra Polonia completó 70 partidos vistiendo la tricolor. Una de las acciones más recordadas del volante bogotano fue en los octavos de final de Brasil 2014, con aquella asistencia de cabeza que le dio a James Rodríguez, quien terminaría marcando el mejor gol de ese año, el gol de la histórica clasificación a cuartos de final, la que es hasta ahora, la mejor actuación del país en una Copa del Mundo.