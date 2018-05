AFA distribuye manual que incluye consejos para seducir rusas durante Mundial

Redacción Deportes y EFE

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó este martes unos manuales de "Idioma y cultura rusa" en el que, incluso, se dan consejos para seducir a las mujeres de ese país durante el Mundial que se realizará del 14 de junio al 15 de julio próximos.



"Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa. Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen", dice el manual entregado durante un curso destinado a dirigentes, futbolistas, técnico y periodistas que viajarán al Mundial.



El texto fue fotografiado por los periodistas y compartido a través de las redes sociales.



A los pocos minutos se les retiró el material a los allí presentes y más tarde se les entregó nuevamente el cuadernillo sin estas páginas.



Sin embargo, varios periodistas se quedaron el manual.



"Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor", sostiene el manual.



"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo", añade el texto.



Estos cuadernillos fueron entregados durante un curso que se dictó en las instalaciones de la AFA.