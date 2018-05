Bélgica dio a conocer una lista preliminar de 28 jugadores para el Mundial

AFP

El mediocampista del AS Roma Radja Nainggolan no forma parte de los 28 jugadores preseleccionados por el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, para disputar el Mundial de Rusia-2018 (14 junio-15 julio), anunció este lunes el propio técnico español en conferencia de prensa. La ausencia del 'Ninja', semifinalista este año en la Liga de Campeones, es la principal sorpresa de la lista de Martínez.

Nainggolan, de 30 años y 30 veces internacional (6 tantos) desde 2009, es muy popular entre los hinchas de los 'Diablos Rojos', pero nunca ha conectado bien con Roberto Martínez, que le reprocha su falta de disciplina fuera del terreno de juego. "Ha sido una decisión triste y difícil. Es un jugador con mucha clase, elegido mejor jugador de la Roma, y he tomado una decisión por motivos puramente tácticos", explicó Martínez. "He puesto en marcha un sistema específico que funciona. No puedo utilizar a Radja en un papel secundario. Viajé a Roma para explicárselo", agregó.

Divock Origi (Wolfsburgo) y Kevin Mirallas (Olympiakos) son las otras dos principales ausencias de la lista. La no selección de Nainggolan beneficia a Yuri Tielemans, de 21 años, que ha tenido una primera temporada a medio gas con el Mónaco. "¿La ausencia de Nainggolan? Vamos a tener directamente la mayor revolución popular de la historia del fútbol belga. Martínez se pone al 95% de los aficionados en su contra. Hoy debería ser una fiesta y tenemos un entierro", indicó Rodrigo Beenkens, periodista estrella de la televisión pública francófona RTBF.

"Debemos ser el único país en viajar sin uno de los mejores jugadores del mundo. No va a ser de esta manera que podamos ser campeones del mundo", añadió el exinternacional Philippe Albert.

Varios jugadores que han tenido problemas recientemente con las lesiones conservaron la confianza del entrenador. El atacante Michy Batshuayi, lesionado en el tobillo con el Borussia Dortmund en el derbi contra el Schalke 04 a mediados de abril, no ha jugado con su club desde marzo pero la rehabilitación le debería permitir estar recuperado para el Mundial.

En los últimos meses también han tenido problemas físicos regularmente los defensas Vincent Kompany (Mánchester City) y Thomas Vermaelen (FC Barcelona), ambos de 32 años y que fueron incluidos en la lista previa de 28. La lista de 28 jugadores comunicada el lunes será reducida a 23 después del amistoso del 2 de junio contra Portugal.

En el Mundial de Rusia, Bélgica se enfrentará en el grupo G de la primera fase a Panamá (18 de junio en Sochi), Túnez (23 de junio en Moscú) e Inglaterra (28 de junio en Kaliningrado).

Lista de 28 jugadores preseleccionados para el Mundial:

Arqueros: Koen Casteels (Wolfsburgo/GER), Thibaut Courtois (Chelsea/ENG), Simon Mignolet (Liverpool/ENG), Matz Sels (Newcastle/ENG, cedido al Anderlecht)

Defensas: Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedryck Boyata (Celtic/SCO), Laurent Ciman (Los Angeles/USA), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford/ENG), Vincent Kompany (Mánchester City/ENG), Jordan Lukaku (Lazio/ITA), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham/ENG)

Mediocampistas: Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/CHN), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/ENG), Kevin De Bruyne (Mánchester City/ENG), Mousa Dembélé (Tottenham/ENG), Marouane Fellaini (Mánchester United/ENG), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Thomas Meunier (París Saint-Germain/FRA), Youri Tielemans (AS Mónaco/FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHN)

Atacantes: Michy Batshuayi (Chelsea/ENG, cedido al Borussia Dortmund/GER), Christian Benteke (Crystal Palace/ENG), Eden Hazard (Chelsea/ENG), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/GER), Romelu Lukaku (Mánchester United/ENG), Dries Mertens (Náples/ITA).