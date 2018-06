Brasil y Suiza empataron 1-1 en su debut en Rusia 2018

Redacción deportes

En un partido apretado Brasil no pudo superar a Suiza en su estreno en la Copa del Mundo de Rusia 2018. La ventaja para los dirigidos por Tite vino por parte de Philippe Coutinho a los 20 minutos del primer tiempo, el tanto hizo que los sudamericanos perdieran el ritmo y así se fueron al descanso.

Brasil no fue el mismo equipo arrollador de las eliminatorias. Llegó del descanso falto de concentración y a los 10 minutos de la segunda parte, el suizo Steven Zuber remató de cabeza, tras un centro desde el tiro de esquina por parte de Xherdan Shaquiri . En la segunda mitad los brasileños intentaron de todas las formas, pero el gol no llegó. Tite mandó al campo a Roberto Firmino, en sustitución de Gabriel Jesus, pero la figura del Liverpool inglés no pudo marcar la ventaja en las dos opciones claras que tuvo frente al arco de Yann Sommer.

Brasil sin la claridad de Neymar perdió brillo. El jugador del PSG, quien viene de una lesión desde febrero, no pudo brindar lo mejor de su fútbol para darle un mejor arranque a su país en Rusia. De otra manera, los dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic supieron contrarrestar la embestida de los pentacampeones en los últimos minutos.

Al final un empate que dejó a los brasileros y suizos por detrás de Serbia, quien le ganó en la mañana de este domingo (1-0) a Costa Rica. Con la victoria sobre los ticos los europeos pasaron a comandar con tres puntos el Grupo E, seguidos con una unidad por Brasil y Suiza.

La próxima salida para la verdeamarela será el próximo viernes 22 de junio (7:00 a.m.) ante Costa Rica, mientras que Suiza lo hará el mismo día (1:00 p.m.) frente a Serbia.