Cavani al borde de las lágrimas: "Esto es muy emocionante"

EFE

Al uruguayo Edinson Cavani le costó contener el llanto tras la victoria de su selección contra Portugal en octavos de final del Mundial de Rusia y, tras ser elegido jugador del partido gracias a su doblete, afirmó confiar en estar en los cuartos pese a los problemas que le obligaron a retirarse.



"Estoy muy feliz, la verdad, muy contento por lo que pasó. Esto es muy emocionante, no tengo palabras para describirlo", dijo al canal de la FIFA desde el césped de Sochi.



"No hay más que ver a la gente que está ahí", afirmó señalando a la hinchada uruguaya, "pero también a la que me imagino en Uruguay, por ellos tenemos que seguir con esto".



Cavani señaló que en las próximas horas se someterá a pruebas médicas para evaluar el alcance del problema que sintió en el gemelo derecho y que le llevó a pedir el cambio en el minuto 74.



"Fue en el gemelo, sentí un pinchazo y no pude seguir", aclaró.



Su compañero de equipo Lucas Torreira, por su parte, afirmó en el mismo medio que la clasificación para cuartos.



"Estoy muy cansado, por tanto sacrificio y tanta entrega. Es increíble ser parte de esta familia que trabaja tanto y eso se refleja en el campo, peleamos cada pelota", señaló.



El jugador, que sufrió calambres en ambas piernas, reveló la gran emoción que siente por esta clasificación.



"La cosa más linda en la vida es ser uruguayo, de ese país tan hermoso y tan chiquitito"