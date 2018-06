Colombia llegará a semifinales en el Mundial de Rusia 2018, según la BBC

-Redacción Deportes

Este jueves será inaugurado el evento deportivo más esperado del año: el Mundial de Rusia. El torneo comenzará con el desafío entre el país anfitrión y Arabia Saudita, en el estadio moscovita Luzhniki y será el detonador del furor de millones de seguidores alrededor del mundo.

La BBC hizo sus predicciones sobre los resultados del Mundial. En su lista posiciona a Colombia en las semifinales, en un torneo que hipotéticamente ganaría Brasil en la final ante España.

La selección Colombia clasificaría junto a Senegal, en un grupo que comparten además con Polonia y Japón. Posterior a esto, derrotaría a Inglaterra en octavos de final y al campeón defensor Alemania en cuartos, antes de caer frente a España en la fase de semifinales.

Según el medio inglés, clasificarían también a la etapa de octavos los seleccionados de: Uruguay, Egipto, España, Portugal, Francia, Perú, Croacia, Argentina, Brasil, Serbia, Alemania, México, Bélgica, Inglaterra y los ya mencionados Senegal y Colombia.

En cuartos aparecerían los duelos entre: Uruguay vs. Argentina, Brasil vs. Bélgica, España vs. Perú y Alemania vs. Colombia, que ganarían charrúas, brasileros, españoles y colombianos.

Al caer ante España en semifinales, como señaló la BBC, la discusión del tercer puesto sería entre Colombia y Uruguay.