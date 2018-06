Croacia expulsó a Kalinic del Mundial por negarse a jugar

Jesús Miguel de la Hoz - Moscú

A falta de cinco minutos para finalizar el partido entre Croacia y Nigeria, por el grupo E de la Copa del Mundo, el entrenador del cuadro europeo Zlatko Dalić tenía en mente darle descanso a una de sus estrellas, Mario Mandzukic. En su cabeza el cambio estaba claro, el hombre a ingresar era el delantero Nikola Kalinic. Con lo que no contaba era que el ariete del Milan de Italia se iba a negar a ingresar a un compromiso que los croatas dominaban 2-0, por dolores de espalda.

Ese incidente eclipsó el debut del seleccionado croata, que se ubica líder del grupo E del Mundial de Rusia 2018 con tres puntos. La actitud del delantero obligó a que Dalic y la Federación Croata de Fútbol tomaran la decisión de no seguir contando con sus servicios, así que en un comunicado dieron a conocer que Nikola Kalinic no continuará en la concentración por violar la disciplina y las reglas de comportamiento. No es la primera vez que el delantero se negaba a ingresar en sustitución. También lo había hecho en un partido amistoso contra Brasil el 3 de junio.

"Kalinic calentó contra Nigeria, iba a entrar en la segunda mitad y dijo que no estaba listo por un problema en la espalda. Sucedió lo mismo en el amistoso que jugamos contra Brasil en Inglaterra y en la sesión de entrenamiento del domingo. Necesito jugadores sanos y listos para jugar. Por eso lo envié a casa", afirmó el entrenador croata en una escueta rueda de prensa en la que no admitió preguntas.

¿Quién es Nikola Kalinic?

El delantero que juega en el Milan desde el año pasado no tuvo una buena temporada. En 41 encuentros que disputó en Italia marcó seis tantos en 41 encuentros. Un presente lleno de dudas, lejos de volver a ser ese ariete que deslumbró en la Fiorentina, donde venía de meter 33 goles en 83 partidos. Por ese desempeño varios equipos llegaron a interesarse por el futbolista de 30 años, como el Sevilla de España y el Schalke 04 de Alemania. Sus 1,87 centímetros de altura son un atractivo para cualquier entrenador que quiera contar con un nueve de área con presencia física.

Nacido en Solin (Croacia) en 1988, es un hombre que debutó en su país con el equipo Hajduk Split. Jugó cedido en el NK Istra 1961 y en el HNK Sibenik, donde acumuló experiencia. Aunque los goles se demoraron en aparecer, después de la temporada 2008 estalló todo su potencial y en 10 años acumula 151 tantos como profesional en cinco equipos diferentes. Sin embargo, esa potencia goleadora ha sido eclipsada por su comportamiento.

Lo hecho con la selección de Croacia no es la primera vez en la que muestra su desinterés a participar en un encuentro. En la temporada europea que recién terminó, el entrenador del Milan, Gennaro Gattuso, lo sacó de una convocatoria por demostrar una predisposición en un entrenamiento, tras enterarse de que iba a ser suplente en un partido ante Chievo Verona. En esa ocasión fue descartado de un compromiso, ahora esa actitud le cuesta un Mundial.