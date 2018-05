Cuadrado y el anhelo de superar la presentación de Colombia en Brasil

Redacción deportes

La felicidad de vestir los colores de la selección de Colombia hace que le brillen los ojos a Juan Guillermo Cuadrado: bromea, hace chistes y siempre sonríe. El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y se toma las cosas con calma, sin presiones y disfruta de cada momento de la concentración del combinado nacional en Milanello (Italia), siempre pesando en dar lo mejor de él, en entregarse por esa camiseta que lo hace soñar.

Colombia aspira mejorar lo hecho en el Mundial de Brasil 2014, pero es una tarea titánica, difícil. No solo por el grupo que debe afrontar el seleccionado nacional sino porque en el horizonte se vislumbran equipos como Bélgica e Inglaterra. Ambos huesos duros de roer. Sin embargo, la fe, esa que siempre acompaña a los ciudadanos de este país, se mantiene intacta. “Tenemos una gran selección. Lo importante es estar muy unidos y trabajar por ese propósito de superar lo que se hizo el mundial pasado. Tenemos todo y hay que darlo todo en cada entrenamiento y partido”.

En la fase de grupos, el seleccionado nacional enfrenta a Japón, Polonia y Senegal. Son rivales que en el papel parecen asequibles, pero en la vida como en el fútbol, del dicho al hecho hay mucho trecho y Colombia debe demostrar dentro del terreno de juego que tiene con qué avanzar a la siguiente fase. “Seguramente te van a tener mucho más referenciado, pero tener una base de varios años te da algo más. El conocernos y llevar mucho tiempo nos puede dar un plus. Seguramente será muy difícil, pero hay que estar tranquilos, sin la ansiedad para iniciar con el pie derecho”.

Para llegar a punto al Mundial de Rusia, el seleccionado nacional viajó a Milán para ultimar detalles de lo que se va a hacer en campeonato. Además, disputará un partido preparatorio contra el combinado de Egipto, equipo que regresa a una Copa del Mundo después de 28 años. Lo hace de la mano de Mohamed Salah, gran figura del Liverpool de Inglaterra y quien salió lesionado en el partido de la final de la Liga de Campeones. “Lamentamos todos lo que le pasó por lo que está representando a su equipo y selección”, afirmó Cuadrado, quien también habló sobre el partido. “Será difícil, todas las selecciones querrán demostrar de qué están hechas. Debemos jugar como si fuera una final porque hay que ver en qué estamos y ojalá podamos conseguir un triunfo. Es un equipo fuerte, que técnicamente juega muy bien”.

A Cuadrado no le importa en dónde lo utilice José Pékerman. Siempre se ha adaptado muy bien al cambio de posición por zona derecha. Si juega de lateral, rinde. Si juega de volante, también. Y como con la llegada de Cambiasso se espera que Colombia juegue un 3-2 en el mediocampo, sus intervenciones serían más por el centro. “Estoy siempre a disposición del profe para lo que él quiera. Siempre he jugado por fuera y me siento mejor. Pero si el profesor quiere hacer un cambio de un módulo siempre daré lo mejor de mí”.

Juan Guillermo Cuadrado afrontará su segundo Mundial en Rusia. En Brasil 2014 estuvo presente en los cinco partidos del seleccionado nacional y marcó el primer gol frente a Japón, en el último encuentro de la fase de grupos. No recibió tarjetas en esos compromisos y siempre fue un jugador clave en módulo táctico de José Pékerman.