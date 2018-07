Danny Rose y la moda de jugar con las medias llenas de agujeros

El lateral Danny Rose sorprendió a los espectadores del juego que disputó Inglaterra ante Bélgica debido a su indumentaria, pues saltó al campo de juego con las medias llenas de agujeros. Su peculiar forma de vestir causó especulación entre los fanáticos, que no sabían si se trataba de una protesta del jugador o de un estilo propio que quería imponer. Según explica The Mirror, medio del Reino Unido, el futbolista hizo los orificios para liberar la tensión de los músculos de la pierna. (Vea nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

En redes sociales aprovecharon el momento para realizar burlas al jugador y a la selección de Inglaterra.

The awkward moment when Danny Rose’s socks have less holes than the #ENG defence pic.twitter.com/YT8ZOyt1C5