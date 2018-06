Análisis

David Ospina, la única buena noticia de Colombia en su debut en Rusia 2018

Thomas Blanco- @thomblalin

Una cachetada a la ilusión. Dicen los expertos que el primer partido traza el resto del rumbo mundialista. Que significa el 50% del tiquete a segunda ronda. No fue el día, tampoco el inicio de Colombia en el sexto Mundial de la historia: cayó 2-1 ante Japón.

"Juega como un veterano", la premisa del último año de Davinson Sánchez en el fútbol europeo tras su brillante temporada con el Tottenham de Inglaterra con 22 años de vida. Hoy el jugador más joven del equipo de José Pékerman, fue la antítesis del hombre de la Premier League. No se trata de hallar culpables, pero hay que decirlo: el caucano, uno de los talones de Aquiles del conjunto colombiano.

Lo fue a los dos minutos cuando perdió un mano a mano con los japoneses, que desenfundó en una mano de Carlos Sánchez dentró del área para frenar el remate de los asiáticos. El volante central se fue expulsado y Kagawa transformó el penal en gol. Y lo siguió siendo a lo largo del partido con sus cierres y entregas.

Tras el gol en contra, el combinado tricolor se repuso del golpe, no bajó los brazos y no hizo sentir el hombre de menos. Hubo ganas, no tanto juego colectivo. Y el premio llegó a los 39 minutos con un tiro libre de Quintero que se coló por debajo de la barrera y le dio vida al equipo. El '10' de River Plate se convirtió en el primer jugador colombiano de la historia en marcar un gol en dos mundiales.

Para el segundo tiempo se respiraba un ambiente de remontada. El sentimiento se quedó por los aires, pues Colombia no encontró los caminos y las dudas invadieron los pies de los nuestros. James ingresó a ser un revulsivo, pero demostró que no está en plenitud de condiciones. Falcao, quien luchó en el primer tiempo, no logró pesar en el partido más allá de ser el autor intelectual de la falta que terminó en el gol de Quintero. Es un hombre que depende del funcionamiento del equipo.

Del que no depende José Izquierdo, quien no tuvo un buen primer tiempo, pero ante el primer cambio de Cuadrado por Barrios, todo parecía indicar que la apuesta era por el hombre del Brighton. Sin embargo, fue el sacrificado para que entrara Carlos Bacca, quien intentó hacer dupla con un Falcao que se murió de hambre ante la ausencia de juego colectivo. Se perdió el duelo por las bandas y James, quien entró por Quintero, la carta de Colombia para la generación de fútbol, no pesó en el partido.

David Ospina, criticado hace unos meses, con cuatro atajadas, fue el único jugador que mostró seguridad en el equipo dirigido por José Pékerman, que no logró reponerse y sufrió un desgaste físico importante: Saranks fue una caldera; la cancha un horno.

Japón, que pintaba como el rival más modesto del Grupo H, se fue de la cancha como justo vencedor. Aunque la conclusión principal quedó en que Colombia fue quien se complicó a sí mismo. Luego, los asiáticos no perdonaron.

Ahora quedará activar el plan de contingencia y evaluar la respuesta de los colombianos en los momentos adversos, es en ese ambiente en el que se conoce a los grandes equipos. A veces, perder es ganar un poco. Como lo dijo en 2010 el DT Vicente del Bosque, cuando España cayó en su primer partido mundialista ante Suiza y después enderezó el camino y terminó coronándose campeón. La duda se despejará el próximo domingo (1:00 p.m.) cuando Colombia se juegue a la vida ante Polonia en Kazán. Eso sí, ya no hay margen de error.