“De las adversidades nos sabemos sobreponer” : Luis Fernando Muriel

Luis Guillermo Montenegro - Enviado especial a Rusia

El niño de Santo Tomás, Atlántico, que comenzó a jugar fútbol motivado por los goles que hacía Iván René Valenciano con el Júnior de Barranquilla. El costeño gordito y cachetón que con cinco años salía a patear balones a la cancha del pueblo y descrestaba a quienes lo veían, por la potencia de sus remates. El mismo que vendía boletas de $200 para completar lo de los pasajes de los buses y poder llegar a los entrenamientos. El que siendo un adolecente pensó en dejar de lado su sueño de convertirse en futbolista por una lesión crónica en un glúteo, que lo obligó a pasar un tiempo sin jugar. Quien debutó en el Deportivo Cali como profesional y marcó nueve goles en 11 partidos, antes de irse al fútbol europeo, en donde ha jugado en Italia con Lecce, Udinese y Sampdoria; y en España, con el Sevilla. Es Luis Fernando Muriel. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Se siente feliz. Atrás quedó el llanto por perderse el Mundial de Brasil 2014. Las lágrimas que derramó, sentado en la sala de su casa de Santo Tomás, junto a sus papás y hermanos, son una anécdota más de vida. Eso le enseñó a ser paciente y a esforzarse más. En Rusia 2018 está jugando su primer Mundial. Debutó en el triunfo 1-0 sobre Senegal y, caminando feliz en la zona mixta del estadio de Samara, habló con El Espectador sobre cómo está viviendo su sueño, las aspiraciones de Colombia en este certamen y el reto de enfrentar a Inglaterra (este martes 1:00 p.m., por el Gol Caracol). (Lea: "Volveré más fuerte": James Rodríguez)

¿Cómo fueron los instantes previos a su debut?

Para mí fue un momento de mucha emoción. Me dicen los profes que salga a calentar y se me pasó de todo por la cabeza en pocos minutos: recuerdos de infancia, mi familia, mis hijos. También pensé mucho en cómo sería la primera jugada y en que tendría que hacerlo bien ahí para cogerme confianza. Creo que cumplí con ese objetivo y por eso me sentí cómodo todo el tiempo.

¿Qué le dijo Pékerman antes de entrar?

Que confiaba en mí y que acompañara mucho a Falcao arriba, que le ayudara a liberar la marca y que también apoyara el trabajo de Johan Mojica, por la banda izquierda.

¿Ese debut fue mejor de lo esperado?

Creo que sí, porque conseguimos un triunfo que nos dio esa clasificación a la siguiente ronda. No jugué un partido cualquiera sino el que fue vital para seguir en este Mundial.

Han quedado en la parte baja del cuadro. ¿Cómo ve las posibilidades de Colombia para seguir avanzando?

Soñamos con cosas grandes, pero hay que ir partido a partido, no podemos pensar en lo que hay más allá del próximo juego. Ahora solo tenemos que estar enfocados en Inglaterra, en hacer un buen juego ante ellos y en lograr ese paso a cuartos de final.

¿Cómo ha visto el Mundial?

Ha sido muy parejo. Las selecciones favoritas no lo han tenido nada fácil, algunas quedando fuera. Nosotros tenemos que solidificar nuestro potencial para poder ser generadores de esas sorpresas.

¿Lo sorprendió lo de Alemania?

Sí, además porque ya van tres mundiales seguidos en los que el campeón se va en primera ronda.

¿Qué balance hace del Mundial de Colombia?

Creo que la selección se sobrepuso a una situación complicada, como fue perder ese primer partido, en el que quedamos con un hombre menos muy temprano. Jugamos un partidazo contra Polonia y sacamos adelante un duro duelo ante Senegal. Demostramos que estamos para grandes cosas y que ante las adversidades nos sabemos sobreponer.

En los dos últimos juegos no se recibió ningún gol. Hay solidez defensiva.

Lo hemos demostrado, tenemos una de las mejores parejas de defensores, con futbolistas muy jóvenes que tienen una gran proyección. Parecen todos unos veteranos y eso nos llena de confianza a los demás jugadores del equipo. David Ospina, como siempre, gigante.

¿Cómo está James?

Es uno de nuestros referentes y no nos gusta que deba salir por problemas físicos. Es un jugador muy importante para el equipo y por eso uno siempre desea que él esté 10 puntos. Lo veo bien, tranquilo y creo que podrá estar para el juego ante los ingleses.

¿Prefería Bélgica o Inglaterra?

Es un Mundial. En estas instancias todos los rivales son complicados y hay que pensar más en nosotros que en los demás. A Bélgica ya lo habíamos enfrentado y le ganamos. Con Inglaterra no hemos jugado, pero los conocemos y creo que estamos para pelear el partido de igual a igual.