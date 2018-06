Diego Maradona: “Argentina está en graves problemas”

Jesús Miguel de la Hoz - Moscú

Diego Maradona siempre va de frente. Es una persona que se ha caracterizado por decir todo lo que piensa. Sin pelos en la lengua. En especial, cuando se trata de analizar a la selección de Argentina. Ahí es más radical de lo que generalmente es. Y después de la presentación de la albiceleste en su debut en el Mundial de Rusia 2018, en el que empató 1-1 frente a Islandia, la amargura y la preocupación lo invadieron. El domingo estuvo acompañando a los jugadores en el entrenamiento en el Bronnitsy training centre, a las afueras de Moscú, lugar en el que preparan su segunda presentación en la Copa del Mundo frente a Croacia.

Con los jugadores fue un padre. Les habló, los aconsejó. Al frente de las cámaras fue crítico y se fue encima de Sampaoli. Apareció el Maradona de siempre. “Se terminó el verso”, dijo al hablar sobre el técnico argentino. “Puedes traer 25 entrenadores, pero Islandia dejó claro en la cancha que era un equipo mucho mejor preparado del que tenía Argentina. Eso me da mucha pena”, continuó. El campeón del mundo en 1986 sufrió el debut del seleccionado de su país en Rusia, vivió el compromiso desde uno de los palcos del estadio del Spartak y con el cántico de la tribuna de fondo “Diego, Diego”, él se tomaba la cara, gritaba y lamentaba el juego de la albiceleste.

“No podía creer al ver al público argentino cabizbajo, jugadores que no podían dar un pase o tirar una pared”, analizó sobre un compromiso en el que el seleccionado suramericano se estrelló contra la muralla islandesa. “Era todo Messi, que tenía que sacarse a dos de encima. Se notaba que estaba caliente, de la misma manera que hubiese estado yo”, dijo. Lamentablemente para Argentina, el 10 erró un penal y la estrategia islandesa era marcarlo para sacarlo del partido, que no pudiera combinarse ni con Ángel Di María, ni con Sergio Agüero. Por lo que la falta de ideas prevaleció a lo largo del compromiso y también la falta de variantes.

Se sabía que el planteamiento de Islandia iba a ser defensivo. Así lo demostraron a lo largo de los 90 minutos. “Ellos se refugiaron atrás, como sabíamos iba a pasar. No supimos resolver los problemas que nos pusieron. Argentina no supo atacar”, criticó Maradona. “Es una vergüenza no tener una jugada preparada, cuando se sabía que los islandeses medían 1.90, tiramos todos los saques de esquina para cabecear y ninguno en corto”. El compromiso lo dejó encendido, incluso llegó a prender un tabaco en el estadio, lo que está prohibido por la Fifa. Cuando salió no habló con nadie, solo le respondió a un mexicano sobre la selección mexicana: “me gustaría dirigirla”. No agregó nada más.

Su análisis posterior al compromiso es duro. “Estamos más cerca de perder los partidos que vienen. Estamos en graves problemas”, sentenció como si fuera un juez dando su veredicto sobre un acusado. Y en este caso el culpable era Jorge Sampaoli. “Llegó a la selección con un arsenal de ayudantes y quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más se equivoca. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener un respeto muy grande por nosotros, que hicimos todo lo que hicimos por Argentina”.

Diego Maradona no se guardó nada. Criticó el rendimiento de un seleccionado que en las eliminatorias fue dirigido por tres entrenadores: Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Y que desde entonces ha contado con graves problemas futbolísticamente hablando. Tanto así, que tuvieron que esperar hasta la última fecha para lograr su cupo a Rusia 2018. Lo que queda es mejorar, salir del abismo. Una tarea ardua, pero no imposible y mientras Sampaoli trabaja, detrás suyo está Diego Maradona analizando cada uno de sus pasos y siempre dispuesto a salir a embestir.

