Edwin Cardona: "Una vez más me quedo sin un Mundial"

Redacción deportes

Este jueves en su cuenta de Instagram el futbolista Edwin Cardona envió un mensaje de apoyo a sus compañeros de equipo de la selección de Colombia. En la publicación el jugador manifestó el dolor que sintió al no verse incluido en la lista de los 23 convocados por José Pékerman, pero aseguró que se siente confiado en el papel que hará el equipo en Rusia. Una alegría un poco amarga.

"Hoy quiero mandarles toda mi energía y todas las bendiciones para que triunfen como lo soñamos durante cuatro años en la eliminatoria, como lo hablamos en las largas noches antes de los partidos donde nos jugamos la clasificación y donde gracias a Dios y al aporte de cada uno de nosotros hoy ese sueño de años es de nuevo una realidad", así escribió este jueves Cardona, quien acompañó su mensaje con una foto del equipo en la que él sí está incluido. (Lea aquí: Estos son los 23 elegidos por Pékerman para el Mundial de Rusia 2018)

En la publicación también mostró la tristeza al no ver su nombre en la lista que entregó José Pékerman el pasado lunes. "No les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 jugadores que estarán en la fiesta mas bonita del fútbol", aseguró un jugador, quien por tercera vez se queda por fuera de una Copa del Mundo. Cuando Cardona hizo parte de las selecciones sub 17 y sub 20, estuvo ausente en los mundiales de ambas categorías. El primero, por lesión y el segundo, por indisciplina.

Apesar de los rumores de que Cardona no iba a ser tenido en cuenta entre los convocados por el argentino, el jugador nunca perdió la esperanza de estar entre los seleccionados. "Esperé hasta el 4 de junio para ver si mi nombre aparecía en la lista de los 23, pero el lunes se fue la mínima esperanza se fue paradójicamente con la alegría de ver el vídeo de mis compañeros", dijo.

El anunció de los 23 jugadores que eligió Pékerman lo hicieron los mismos futbolistas por medio de un video, en el que cada uno anunciaba al siguiente jugador en la lista. (Le puede interesar: Colombia, 23 hombres y 50 millones de corazones)

Por último, el volante que juega para Boca Júniors y fue determinante con sus goles en los partidos de la eliminatoria a Rusia mostró su apoyo y el deseo de que al equipo y al país les fuera bien en el certamen que comienza el próximo 14 de junio. "Hoy no fue, y una vez más me quedo sin un Mundial, pero vamos a ganar mi Colombia, mis amigos por ustedes y por un país. Vamos.", concluyó.