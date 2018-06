El sábado se conocerá la gravedad de la lesión de James

Redacción Deportes/EFE

La selección colombiana conocerá este sábado el alcance de la lesión del volante James Rodríguez, quien tuvo que retirarse lesionado a la media hora del partido de la victoria (1-0) de este jueves contra Senegal. Este sábado le practicarán una resonancia para saber si es posible tener al diez del Bayern Múnich para el duelo de este martes. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)



James, el segundo capitán del conjunto, lleva acarreando una lesión en el sóleo de la pierna izquierda desde el pasado mes de enero y llegó ligeramente afectado a la concentración mundialista.



El '10' fue suplente de inicio en el debut en Rusia 2018 contra Japón (2-1) -aunque ingresó en el minuto 59, aquejado de una "fatiga muscular en el gemelo de la pierna izquierda", según informó en su momento la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). (Le puede interesar: Cinco razones, cinco ilusiones del logro de Colombia en Rusia 2018)



Según informó una fuente de la FCF no será hasta mañana, una vez se hayan cumplido 48 horas desde el enfrentamiento ante Senegal, cuando se conocerá el parte médico oficial. En el seno de la Federación son pesimistas con la lesión de James y creen que no llegará a tiempo al duelo de octavos de final del próximo martes contra Inglaterra en Moscú.



Así las cosas, al jugador se la hará en las próximas horas una resonancia para ver el alcance de la lesión y para confirmar si tiene incapacidad, aunque el parte médico oficial no se hará público hasta el sábado. (Lea también: Inglaterra, el próximo rival de Colombia en los octavos de final de Rusia 2018)



El futbolista del Bayern Múnich fue reemplazado por Luis Fernando Muriel en el minuto 31 del partido con Senegal después de sentir una molestia muscular y se dirigió directamente a los vestuarios para ser revisado por el cuerpo médico de la Selección Colombia.