El VAR debuta en el Mundial con polémica

Jesús Miguel de la Hoz - Moscú

El uso del videoarbitraje se aprobó en marzo de 2016. No fue la primera vez que el fútbol se abría a la tecnología: hace cuatro años también en un Mundial, la Fifa probó el Ojo de Halcón, después de la polémica que se generó por el gol no validado a Frank Lampard en el partido por los octavos de final entre Inglaterra y Alemania en Sudáfrica 2010. El exámen fue satisfactorio. Pero una vez la tecnología entra en juego, obligatoriamente ésta exige que su intervención se mucho mayor, así que la federación internacional apuntó al VAR. Se basó en los buenos resultados que este sistema de repetición ha generado en otros deportes como el tenis, béisbol, baloncesto o fútbol americano. Pero cada uno, lo implementa de forma diferente y en el fútbol ha generado polémica.

Mundial sub-20, Mundial de clubes, Copa Confederaciones, Libertadores, Serie A o Bundesliga, son algunos de los campeonatos en los que muchos jugadores y técnicos se han quejado por sus resultados. "Así no me gusta, nos estamos pasando. Esto parece el waterpolo. No todos los contactos en el área deben ser sancionados. Y lo digo muy a mi pesar, porque la Juve ataca, y con este sistema nos pitarían 55 penales. Pero esto ya no es fútbol, es fútbol de laboratorio", afirmó con una molestia notoria, Gianluigi Buffon, arquero de la Juventus tras un encuentro de la liga de Italia. Sin embargo, a pesar de las críticas, el 16 de marzo, en la asamblea que se llevó a cabo en Bogotá, la Fifa lo aprobó para el campeonato del mundo.

En los primeros dos días del Mundial no se utilizó. Ni para mirar un penalti dudoso de Nacho sobre Cristiano Ronaldo, ni para observar una falta de Diego Costa sobre Pepe. Ambas jugadas terminaron en gol. Los primeros de un encuentro que finalizó 3-3. No obstante, el VAR no aguantó mucho más para aparecer. En una jugada al minuto 57 en el partido entre Francia y Australia -el primero de cuatro encuentros de la jornada sabatina- tras una salida rápida del equipo galo, Antoine Griezman se enfilaba para quedar solo frente a frente al arquero Mathew Ryan, cuando de atrás Joshua Ridson, en un intento desesperado por evitar que el delantero se escapara, se barrió para intentar sacar el balón con tan mala suerte que el jugador del Atlético de Madrid se cayó dentro del área.

El árbitro central, Andrés Cunha, pitó penal con ayuda del videoarbitraje. Esa marca característica de hacer un cuadrado imaginario en el aire para pedir la ayuda dejó pálidos a los australianos, quienes después de la decisión le reclamaron airadamente. En el centro de prensa del estadio del Spartak de Moscú las voces de los periodistas subieron: una jugada polémica acababa de ser sancionada. Difícil para el central y sus asistentes, también para los que ven el video en los cuartos establecidos para esta actividad. Decidieron irse por cobrar la falta y muchos reclamaron. No solo los australianos, también hinchas, periodistas y seguidores del fútbol. Otros asintieron.

Nuevamente el VAR deja más dudas que certezas tras una jugada difícil, ¿Por qué no mantener el fútbol en estado puro? Es cuestión de negocios. El sistema de videoarbitraje será un constante tema de conversación. Unas veces positivas, otras negativas. Los puristas del deporte lo criticarán, algunos más lo defenderán. Pero pese a las críticas, es un sistema que llegó para quedarse. Francia terminó ganando el partido 2-1 y arrancó con victoria su andar en el Mundial que se celebra en Rusia.

