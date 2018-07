“El VAR llegó para quedarse”: Gianni Infantino

-Redacción Deportes

Gianni Infantino es un hombre carismático, extrovertido. Mucho más cuando está contento. Y por estos días no puede ocultar su felicidad. Su primer Mundial como presidente de la FIFA está terminando con un balance más que positivo. (Vea nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Este viernes no llegó a la sala de conferencias del estadio de Luzhniki con su habitual traje de paño, sino con la indumentaria oficial que han utilizado los cerca de 10 mil voluntarios de la Copa Mundo, su manera de homenajear a esas personas que durante mes y medio trabajaron para la organización sin recibir salario.

Infantino, cuya primera gran victoria fue haber superado la crisis generada por el escándalo del Fifagate, resaltó el éxito de Rusia 2018, al faltar dos partidos, y calificó el torneo como “maravilloso en todos los sentidos. Lo había pronosticado y ya lo podemos confirmar: es el mejor Mundial de la historia”. ( Lea: ¿Qué es el VAR y cómo funciona?)

El dirigente, que cuenta con un dispositivo de seguridad similar al del presidente ruso, Vladimir Putin, destacó el uso del videoarbitraje (VAR) como uno de los grandes éxitos del torneo. “Ya nadie puede imaginar un Mundial sin VAR. No está cambiando el fútbol, sino que lo está haciendo más limpio, más honesto, más transparente y más justo”, aseguró.

Y respaldó sus declaraciones con cifras. “Hubo 440 jugadas estudiadas y 19 revisadas por el VAR, es decir, una cada 3,5 partidos. De ellas, solo en 16 se cambió la decisión del árbitro, que significa que inicialmente su decisión había sido incorrecta. Antes del VAR, el 95 % de las decisiones arbitrales ya eran correctas y gracias al VAR ese porcentaje ha subido a 99,30 %. Cuando uno mira en el diccionario el significado de la palabra ‘progreso’ es que las cosas mejoren respecto a antes y eso lo estamos consiguiendo”, advirtió orgulloso Infantino. (Le puede interesar: ¿Ha funcionado el VAR durante el Mundial?)

El dirigente, sin embargo, admitió que era “escéptico” cuando comenzaron las propuestas para introducir la tecnología, “pero si no probábamos el sistema, no podíamos saber cómo funcionaba”. Agregó que “me metí de lleno en el tema y me di cuenta de que sí, había que ponerlo en marcha en un Mundial. El fútbol es un deporte de contacto, por lo que no cada contacto es falta y eso supone que el árbitro tiene que interpretar”, recordando la acción del portugués Cristiano Ronaldo, que en el tercer partido de la fase de grupos, contra Irán, vio una tarjeta amarilla por un supuesto golpe en la cara que reclamaron sus rivales. “No fue en la cara”, aseguró.

También aclaró que “hay decisiones que no son interpretables. El gol en fuera de juego ya no existe en el fútbol, porque o estás en fuera de juego o no lo estás”. Destacó que en Rusia 2018 “no ha habido ninguna tarjeta roja por actitud violenta, porque los jugadores saben que todo el mundo va a saber, gracias a las imágenes, si ha agredido o no a un rival”. (Le puede interesar: Catar 2022 se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre)

“Estamos muy satisfechos con los resultados del VAR. Llegó para quedarse, ya uno no se puede imaginar un Mundial sin VAR”, aunque sí admitió que “el sistema se puede y se debe mejorar, con el tiempo lo iremos puliendo”.

Qatar 2002

En su charla con los medios, el directivo se refirió al próximo Mundial, el de Qatar 2022. “Si tendrá 32 o 48 equipos se discutirá y se decidirá en los próximos meses... Primero lo hablaremos con los organizadores, no hay una decisión definitiva aún. De momento, esa Copa del Mundo es con 32 equipos. Se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022”, lo que significará que todos los torneos, nacionales e internacionales, tendrán que adaptarse a esas fechas. (Lea: Yuri Cortez, fotógrafo que captó la gloria de Croacia)

“Las ligas de Europa y de todo el mundo están informadas y tendrán que adaptar sus calendarios”. Infantino no especificó cómo quedarán los cupos por confederaciones con una cita orbital de 48 equipos. "Se tiene que discutir, pero, por supuesto, habrá más cupos para todos”.

La FIFA prevería inicialmente que el Mundial con 48 equipos se organizara a partir de 2026, aunque la Conmebol pidió adelantarlo a 2022. Infantino calificó de “razonable” la cifra de 48 participantes, dado el gran interés que despierta el fútbol y el impacto que tiene esta copa. Preguntado por la fecha límite para tomar una decisión, Infantino aseguró que “será antes del inicio de las eliminatorias”, previsto para octubre próximo. (Le puede interesar: Las conclusiones de Rusia 2018, según la Fifa)