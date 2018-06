“En el vestuario se están agarrando a trompadas", Diego Simeone

-Redacción Deportes/AFP

El técnico y exinternacional argentino Diego Simeone aseguró que en la selección albiceleste "no hay liderazgo" y que existe "anarquía", luego de su derrota 0-3 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo D del Mundial, en un audio difundido este jueves por los principales medios argentinos y españoles.

"Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente: anarquía, no liderazgo ni desde la dirigencia ni desde los que conducen. Veo que el equipo está perdido", dijo el entrenador del Atlético de Madrid.

Según los diarios argentinos Olé y La Nación, la nota de voz que se hizo viral hace parte de una charla privada con su asistente Germán ‘el mono’ Burgos.

“Te aclaro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en este instante. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas, loco, dale”, aseguró. "El equipo está mal. Pero es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane a Croacia porque ahora depende de Islandia de que no gane ninguno de los dos partidos", añadió el estratega.

Por último, el timonel dejó en el aire un comentario sobre el astro argentino Lionel Messi, del cual los medios se desprendieron para generar debate. El técnico rojiblanco, dio a entender en el audio que ha dado la vuelta al mundo que él elegiría al portugués Cristiano Ronaldo, autor de cuatro tantos en las dos primeras fechas de Rusia-2018, en lugar de Lionel Messi.

“Messi es muy bueno, pero es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas. Si tenés que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?”.

Sobre el arquero albiceleste Willy Caballero, Simeone fue duro y criticó el movimiento que lo llevó a cometer el error garrafal en el primer gol de los croatas. "El arquero, decime la verdad, lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia que se fue al lado del palo y yo te comenté: 'es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagás en el Mundial, es gol'", subrayó.

Argentina suma tan solo un punto en dos jornadas del Mundial y tiene un pie fuera del campeonato. Con la victoria de Nigeria este viernes, el pase de los albicelestes a la siguiente ronda depende de su presentación en la última fecha, pues deben ganarle a los africanos que no son un rival fácil.



