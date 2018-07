¿Era gol de Bacca? Reviva la jugada que fue anulada por el árbitro Mark Geiger

Al minuto 98, cuando Colombia disputaba el tiempo extra ante Inglaterra luego de un gol agónico de Yerry Mina, que significó el empate, hubo una jugada polémica que pudo cambiar el rumbo del partido. En un saque de banda, Ashley Young sacó y el juez central retrocedió la acción porque había dos balones dentro de la cancha.

Y luego, nuevamente, cuando el lateral del Manchester United se disponía a sacar de banda por segunda vez, le pasó el balón a Harry Maguire, quien estaba concentrado en la pelota que ya estaba fuera de la cancha. Falcao le ganó la posición y asistió a Carlos Bacca para que anotara el 2-1. El juez Mark Geiger retrocedió la jugada por segunda vez.

Ante los reclamos de Falcao, el estadounidense, quien solo hablaba inglés, le dijo al colombiano con sus manos que había dos balones dentro de la cancha. En la reiteración se puede apreciar que el argumento del colegiado es errado debido a que solo había una pelota en juego. Hay que aclarar que Geiger anuló la jugada segundos antes de que Bacca anotara su tanto.

"Decir que nos anularon un gol no es cierto, porque los jugadores de Inglaterra ya se habían parado por el silbato del juez. A Colombia le anularon mal un avance significativo, no un gol. El árbitro frenó la jugada y se ve que sólo había un balón en la cancha. El otro no ingresa al terreno porque su asistente lo para. Al juez le faltó sentido común. En su enredo, tal vez nervios, paró todas las jugadas. Su trabajo fue muy flojo", le afirmó a este diario el analista arbitral Wilmer Barahona, quien es exárbitro de la FIFA.

Eso sí, agregó que sí le pareció infracción de Carlos Sánchez sobre Harry Kane. "Para mí el penal sí era penal. En todos los saques de esquina hay agarrones, pero Sánchez se le monta. Creo que ese fue el único acierto de Geiger. Muy flojo en la parte disciplinaría y en las interpretaciones".

¿Quién es Mark Geiger?

Un profesor de matemáticas de Nueva Jersey que lo dejó todo para incursionar en el arbitraje. En 2004 debutó en la MLS y se inscribió a la FIFA cuatro años después y así empezó a dirigir partidos internacionales en América del Norte.

En 2011 fue escogido como el mejor arbitro del año en la MLS y así dio el salto para dirigir en su primer gran reto como colegiado: el Mundial Sub 20 de Colombia. Luego viajó a los Olímpicos de Londres 2012. En Brasil 2014, dirigió tres partidos y se convirtió en el árbitro más representativo en la historia de Estados Unidos, pues ha sido el único en arbitrar un partido de eliminación directa de un Mundial (Francia vs. Nigeria, octavos).

Su escándalo más renombrado ocurrió en la Copa de Oro de 2015, cuando Panamá vencía 1-0 a México y Geiger sancionó dos penales dudosos a favor de los aztecas, con los que vencieron a los canaleros. Desde aquel día, su labor se ha visto cuestionado.

“No sé si realmente era penal. Hay demasiadas contradicciones en el reglamento actual. Ellos ganaron, pero nunca hicieron diferencia frente a nosotros. Esto fue incómodo, jugar un partido sabiendo que estaba en el aire la sensación de que siempre se iba a pitar algo. En el fútbol está pasando algo", dijo José Pékerman al término del compromiso.

El capitán de la selección, Radamel Falcao, también dio sus impresiones. "Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido. Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro. Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final", sentenció.