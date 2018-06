España logró ante Irán su primer triunfo en el Mundial

Redacción Deportes/AFP

Apelando a la paciencia para demoler una muralla, España se impuso por 1-0 a Irán este miércoles en Kazán, dejando encaminada la clasificación a los octavos de final tras disputarse la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018. (Puede ver: Uruguay venció a Arabia Saudita y se clasificó a octavos en Rusia 2018)

Comandado por la habilidad de Isco y Andrés Iniesta, España se hizo del control del juego apenas sonó el pitazo inicial imponiendo su ritmo y buen manejo de la pelota.

No iba a ser extraño que la Roja inclinara la cancha y asumiera el mando del partido gracias a la buena movilidad de sus jugadores y su característico toque en corto, como tampoco que Irán cerrara filas atrás hasta con ocho hombres para proteger su arco. (Lea: Cristiano guió a Portugal a su primer triunfo en el Mundial)

Así jugó hasta que Diego el Lagarto Costa rompió la resistencia iraní gracias a una habilitación del 'cerebro' Iniesta, un gol que puso a España merecidamente con dirección a los octavos de final.

Diego Costa, a los 54 minutos, marcó el único gol del partido en el Kazán Arena, al que acudieron 42.718 espectadores. Una anotación un poco de carambola. Una pelota cruzada que tocó el delantero español y golpeó en una pierna iraní que le cambió la trayectoria a la pelota, suficiente para que el golero Alireza Safar viera caer su arco. (Le puede interesar: Reaparece en público Joseph Blatter: estuvo en el partido Portugal-Marruecos)

"La verdad que he tenido un poco de suerte, ha sido un partido muy disputado y con ellos estando muy atrás. Con Portugal habíamos jugado un partidazo, pero el resultado no fue el mejor así que con Irán había que tener paciencia y tranquilidad ", aseguró el hombre del Atlético de Madrid al final el encuentro.

Asimismo, el VAR volvió a ser protagonista. En un tiro libre para los iraníes que terminó en gol, el empate de los asiáticos, la decisión del juez central, el uruguayo Andrés Cunha, quien anuló la anotación por un fuera de lugar evidente. (Puede leer: Polémica en el Mundial por las conmociones cerebrales)

Con este resultado, Portugal y España lideran el Grupo B con cuatro puntos, mientras que Irán tiene tres y Marruecos, prematuramente eliminado, acumula dos derrotas sin puntos.

Los clasificados a la siguiente etapa se decidirán el próximo lunes (1:00 p.m.), cuando España enfrente a Marruecos en Kaliningrado y la Portugal del astro Cristiano Ronaldo se mida con Irán en Saransk ese mismo día a la misma hora. (Vea nuestro especial sobre el Mundial de Rusia 2018)

