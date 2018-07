Esto les pasa a las selecciones que eliminan a México de los mundiales, según una leyenda

Redacción Actualidad

Tras derrotar 2-0 al país azteca en octavos de final, Brasil no logró vencer a Bélgica para asegurarse un puesto en semifinales. Su eliminación se encasilla en una creencia acerca de que ningún país que saque al equipo mexicano de la copa del mundo ganará el torneo de fútbol.

La venganza de Moctezuma le ha pasado cuentas a las selecciones nacionales que han eliminado a México de los mundiales. Desde Estados Unidos 1994 ningún país ha logrado llevarse la copa del mundo tras sacar al equipo azteca en octavos de final del certamen de fútbol.

Lea más: Con las botas puestas: México cayó ante Brasil y se despidió de Rusia 2018.

En el mundial de 94, Bulgaria los despachó del evento y luego perdió en semifinales; en Francia 98 fue Alemania la que los eliminó, pero no pasó de cuartos de final; en Corea-Japón 2002, Estados Unidos, su país vecino, los despidió de la copa del mundo y no lograron ganar en el siguiente partido; en Alemania 2006 los argentinos los vencieron, sin embargo, no llegaron hasta semis; Sudáfrica 2010, cuatro años más tarde, de nuevo se enfrentaron contra la selección albiceleste que fue derrotada luego en cuartos; en Brasil 2014, los holandeses también los derrotaron y siguieron su carrera hasta semifinales.

Las últimas víctimas de la supuesta venganza del emperador azteca Moctezuma fueron los brasileños, en Rusia 2018, que, tras eliminar a México en octavos de final, no lograron vencer a Bélgica en cuartos el pasado 6 de julio. Ninguna de las selecciones llegó si quiera a una final.

Le puede interesar: El idioma no fue una traba en el Mundial de Rusia 2018.

Esta peculiar venganza es un dicho popular cuando la gastronomía mexicana no les sienta bien a los estómagos de los extranjeros visitantes, dañándoles sus viajes al país. Existen narraciones que cuentan la mala experiencia de unos españoles al degustar la comida mexicana tras una invitación de Moctezuma. Esta tradición oral se propagó y, al parecer, el dicho se expandió, no solo en el ámbito alimenticio, sino, también, en el futbolístico, propiamente en los mundiales.

Esto propició teorías que aseguran que, por séptima vez, desde Estados Unidos 1994, ninguna selección culpable de eliminar a México ha ganado un mundial.

Aunque los aztecas se han despedido de los mundiales con un sinsabor de poder dar más, la amargura se disipa un poco cuando los equipos que se encargaron de eliminarlos tampoco lograron llevarse la copa del mundo.