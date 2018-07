A Francia y Croacia los separan 100 kilómetros

Jesús de la Hoz - Enviado especial Rusia

En este Mundial, el fútbol ha sido físico, extenuante. Salvo partidos como los que disputaron Rusia vs. Arabia Saudita y Francia vs. Dinamarca, el resto han sido encuentros de un constante ida y vuelta, sin respiro. A la final llegaron dos equipos inagotables, con un fondo físico interminable: Francia y Croacia. Ambos apelan al espíritu de equipo y en conjunto están logrando sus objetivos. Cuesta creer que la temporada de los dos casi completa el año, y aparecen en este último capítulo después de atravesar liga, copas, Champions, etc., al máximo nivel de exigencia. (Vea nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Los croatas son los que inspiran a la gente. Con ese juego obrero, laborioso se han metido en el corazón de muchos, y más en Colombia, por haber logrado esa épica victoria en contra del seleccionado inglés. En ese partido por semifinales los rostros de los futbolistas del combinado balcánico delataban el cansancio, la paliza física y psicológica de las últimas dos semanas en las que jugaron tres partidos, que parecieron cuatro, cada uno con alargue y dos de ellos los definieron desde el punto penal. Luka Modric e Ivan Rakitic, las dos figuras del equipo, lucen como dos maratonistas etíopes, disputando cada kilómetro sin cesar.

Estos dos jugadores son los que más han corrido en el Mundial. Modric recorrió 63 kilómetros en los seis partidos que disputó, mientras que Rakitic en los mismos encuentros, corrió 62,8 km. Eso sí, el jugador del Real Madrid ha jugado 55 minutos más que el del Barcelona y es, además, el único que ha disputado más de 600 minutos en el torneo (604). “Demostramos que estamos físicamente a tope”, aseguró Modric, después del compromiso frente a los ingleses. El 10 croata ha sido clave para su equipo, debido a que en 25 kilómetros de los 63 que ha recorrido de un lado al otro, los hizo con el balón en los pies, con una efectividad de pase del 83 %, además de los dos goles anotados. A lo hecho por estos dos jugadores también se suma lo de los extremos Ivan Perisic (62,4 km) y Ante Rebic (50,3 km), quienes han sido importantes en la idea de juego del equipo. (Le puede interesar: El consuelo de Inglaterra)

Desde la llegada del entrenador Zlatko Dalic se ha dejado claro que el grupo se prepara como si fuera uno, sin espacio para el lucimiento de una figura sobre el resto. Por esta razón, no permitieron ningún arrebato de ego, como el que tuvo Nikola Kalinic durante el primer partido (desde entonces, los croatas tienen a 22 jugadores en su nómina). Con esta mentalidad, el grupo se ha entregado en cuerpo y alma en este Mundial, y aunque en seis partidos hayan corrido un total de 723,7 km, para una medida por encuentro de 120, ese espíritu laborioso los tienen cerca de reclamar un puesto en el Olimpo del fútbol.

Pero enfrente tienen a una Francia que de los últimos 15 encuentros solo ha perdido uno (contra Colombia, el pasado 23 de marzo) y que ha demostrado en este campeonato mundial ser un equipo preciso, rápido y contundente. Así acabó con dos campeones mundiales, Argentina y Uruguay, y también dejaron por fuera de competencia a Bélgica, que se quedó con el sello de favorito después de eliminar a Brasil, en los cuartos de final. Es uno de los equipos más jóvenes del torneo, con un promedio de edad de 25,5 años.

A lo anterior se le suma, que durante la copa ha disputado 90 minutos menos que Croacia, en los mismos seis compromisos.

Los franceses han corrido 116 kilómetros menos que los balcánicos. Uno de los estandartes de este seleccionado es el mediocampista N’golo Kanté, el hombre de Chelsea es fundamental en el sistema táctico del entrenador Didier Deschamps. Es una máquina. En total ha recorrido 62,7 kilómetros, tiene un promedio mayor que Modric y Rakitic, puesto que ha jugado 540 minutos. Además, esos movimientos dentro del terreno de juego son provechosos, puesto que la mayor parte del tiempo tiene el esférico, sus movimientos con el balón en los pies es de 23,6 km con el 90 % de efectividad en los pases. Leer más: Roberto Martínez, el técnico que sigue el legado de Cruyff

Es el jugador francés con mayor cantidad de kilómetros recorridos dentro de la cancha. En esta estadística también se destacan Raphael Varane (53,5 km), Paul Pogba (48,5 km) y un jugador que ha sido fundamental por la banda izquierda como Lucas Hernández (52,4 km). Estos dos últimos en un constante sube y baja para apoyar las labores ofensivas y defensivas de la escuadra francesa.

El corazón y el cerebro de los 22 jugadores que disputarán este domingo la vigésima primera final de la historia de los mundiales dictarán el deseo que cada uno tiene por levantar la copa, el físico será su principal rival. Muchos apelan al ya conocido juego de estrategia de confundir al rival: “llegamos bien, con fuerzas”. Pero son las piernas las que hablarán en la cancha y en eso Francia tiene una mínima ventaja. Sin embargo, también la tenían los ingleses y el resultado fue adverso, enfrente están los croatas, los hijos de la guerra que, sin importar los kilómetros recorridos, nunca se dan por vencidos.