Guardiola: "Pones a De Bruyne y Hazard y les dejas jugar, así de simple"

Redacción Deportes y EFE

El técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, declaró este sábado que cuando un entrenador cuenta con jugadores del talento de los belgas Kevin de Bruyne o Eden Hazard lo único que tiene que hacer es ponerles en el campo y dejarles jugar.



"Con este tipo de jugadores, les pones en el campo y les dejas jugar. Así de simple. Son tan buenos, porque son tan listos para tomar decisiones", declaró en rueda de prensa Guardiola, que se ha desplazado a Bélgica para asistir a un torneo para niños que organiza De Bruyne, uno de sus capitanes en el Manchester City.



Guardiola se deshizo en halagos hacia los dos referentes ofensivos de la selección belga, que esta noche se enfrentará contra Portugal (18.45 GMT) en un partido amistoso en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, encuentro que presenciará el entrenador del City.



"Tienen un talento enorme y por supuesto pueden jugar juntos perfectamente", agregó Guardiola, quien consideró que ninguno de los dos debe de ser el líder de Bélgica porque "la idea debe de ser el líder del equipo".



Preguntado sobre De Bruyne, uno de los dos internacionales belgas del Manchester City, junto con Vincent Kompany, el técnico español dijo que es "un honor" trabajar con él.



"Es un chico muy majo y por supuesto tiene un talento enorme. Es estupendo vivir este período de mi vida con él", dijo Guardiola, quien alabó la gran cantidad de futbolistas de gran nivel de la selección belga.



El técnico español visitó al equipo el viernes y saludó al seleccionador, su compatriota Roberto Martínez, y al exdelantero francés Thierry Henry, que le acompaña como parte del equipo técnico y deseó suerte a los "diablos rojos" en Rusia frente a Panamá (18 de junio) porque "el primer partido es el más importante".



Guardiola comentó que en el futuro le gustaría dirigir a una selección nacional y poder disputar una Eurocopa o un Mundial, aunque no entra en sus planes inmediatos.



"Pero los próximos años estaré donde estoy. Después, ya veremos (...). Me gustaría vivir la experiencia de un Mundial, pero no ahora en el futuro. ¡Soy tan joven!", bromeó el técnico del Manchester City, de 47 años.