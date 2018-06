¡A huevazos! El humillante recibimiento que tuvieron los jugadores de Corea del Sur

-Redacción Deportes

Pese a conseguir una histórica victoria ante la selección de Alemania, vigente campeona del mundo, el equipo surcoreano tuvo una catastrófica bienvenida en su país por no conseguir la clasificación a la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

El fracaso parece no estar en el diccionario de algunos surcoreanos. Por lo menos 500 devotos del equipo de fútbol de Corea del Sur se citaron para recibir a los jugadores de la escuadra nacional este viernes en el Aeropuerto Internacional de Incheon. La bienvenida, sorpresivamente, estuvo eclipsada por un puñado de aficionados que lanzaron huevos a los futbolistas y les propinaron varios insultos. Pese a las mejorías que mostró el combinado nacional en el torneo, la eliminación prematura dejó insatisfechos a algunos hinchas.

Corea del Sur quedó tercera del Grupo F en la Copa Mundo de Rusia 2018, por encima de la vigente campeona Alemania, a quien derrotó (1-0) en el último partido. Pese a la victoria, el combinado asiático no logró la clasificación a la siguiente ronda por lo que tuvo que regresar a su país anticipadamente.

La Selección de Corea del Sur es recibida con lanzamiento de huevos y de almohadas a su llegada al aeropuerto de Seúl tras su eliminación, a pesar de la victoria ante Alemania. #Rusia2018 pic.twitter.com/RHuLDGpFPO — José M. Amorós #Rusia2018 (@JoseMAmoros) 29 de junio de 2018

El resultado, aunque parece negativo, fue mejor que el de cuatro años atrás en Brasil, cuando quedó cuarta de su grupo tras perder contra Bélgica y Argelia y empatar con Rusia. Además, el triunfo sobre los alemanes no fue un resultado efímero. Los surcoreanos no solo le ganaron a un vigente campeón, sino que además lo eliminaron por completo del torneo. Una hazaña que quedará registrada por siempre en los anales de la historia deportiva. Sin embargo, no todos lo ven así.

El plantel, entre tanto, se mantuvo estático durante la bochornosa presentación y no se dejó llevar por los ánimos. El entrenador del equipo, Shin Tae-Yong, señaló que “no quería volver a casa hasta julio y es decepcionante volver en junio”, pero fue enfático en agradecer a los seguidores por su amor y apoyo. “Sin nuestros fanáticos, no hubiéramos podido crear el milagro que hicimos”, sentenció.

Finalmente, el timonel surcoreano agradeció a todos los asistentes a la bienvenida. “Lamento que no hayamos cumplido nuestra promesa de llegar a la fase de eliminación directa, pero creo que todos hemos visto algo de esperanza en la victoria sobre Alemania. Pero no nos dejaremos llevar por ese éxito y seguiremos trabajando duro”, afirmó Tae-Yong. Los “Guerreros de Taeguk”, como se le apoda a los jugadores del equipo, volverán a la competencia para la Copa Asiática de 2019.

