Iván Arboleda no viajará a Italia con la selección, sólo queda una duda para Pékerman

Redacción deportes

El propio arquero de 22 años anunció en sus redes sociales que no seguirá con sus compañeros en la preparación hacia el Mundial de Rusia 2018. Ahora Pékerman sólo tendrá que sacar a un jugador para completar los 23 que irán a Rusia 2018.

"Aunque no los pueda seguir acompañando me llevo los mejores recuerdos de este buen grupo y de su buen cuerpo técnico. Desde casa siempre estaré haciéndoles fuerza. Vamos mi selección, algún día nos volveremos a ver, cuando esté más maduro y con más experiencia. Gracias a toda esa gente que siempre me apoyó. A la gente de Argentina y de toda Colombia, en especial a todo Nariño y un pueblo llamado la perla del Pacífico, mi Tumaco", fueron las palabras de Arboleda, compañado de una foto junto a los futbolistas de la seelcción.

Arboleda vivió un sueño, compartió una semana con sus ídolos, se tomó fotos con todos ellos. Estuvo cerca de Pékerman, demostró sus cualidades y se abrió un espacio para el futuro. Por más de que Pékerman siga o no después del Mundial, este llamado le da mayor visibilidad a él y le permitirá seguramente seguir siendo tenido en cuenta para el futuro. Es un gran arquero, titular de Banfield de Argentina y tan sólo tiene 22 años.

Así las cosas, los tres arqueros elegidos por Pékerman para el Mundial de Rusia 2018 son David Ospina, Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado. La única duda que queda es si al Mundial irá William Tesillo u Óscar Murillo. Esto se definirá antes del 4 de junio, cuando se deba entregar la lista definitva de los 23.