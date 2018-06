James estuvo en la práctica de este jueves tras recuperarse de una fiebre

Redacción deportes

El volante de la selección no hizo parte del equipo que enfrentó el miércoles en un amistoso a la sub 20 del Genova. El jugador del Bayern Múnich ya entrena con normalidad con el resto del grupo.

Este jueves el volante de la selección Colombia volvió a los entrenamientos tras superar una fiebre que le impidió el miércoles disputar un amistoso ante la sub 20 del Genova. El jugador del Bayern Múnich ya está en buenas condiciones y trabajó con el resto del grupo.

El encuentro frente al Genova se jugó con dos equipos distintos en cada tiempo. Sin embargo, en el partido hubo otros dos jugadores que no contaron con minutos de juego: el arquero José Fernando Cuadrado y el defensa central Cristián Zapata, este último aún se sigue recuperando para llegar en optimas condiciones al inicio del Mundial. (Lea aquí: Colombia, 23 hombres y 50 millones de corazones)

Asimismo, este jueves en atención a la prensa habló el volante Mateus Uribe, el jugador quien milita en el América de México se ha vuelto importante en el mediocampo y se puede convertir en un as bajo la manda de José Néstor Pékerman en la ofensiva del equipo. "Los focos se centran en Falcao y James, pero uno puede sorprender. Siempre he dado una ayuda en recuperación, pero aún mantengo las ganas de llegar a posición de gol" aseguró el jugador de 27 años.

El volante del fútbol mexicano es uno de los que más despliegue físico debe realizar en la cancha, algo que no le incomoda. "Tengo la tranquilidad de jugar bien, de la misma forma que lo hago en mi club" sostiene Uribe, quien no es ajeno al pedido de ser el jugador que más ayuda le debe dar al volante del Bayern Múnich. "Es algo que me pide Pékerman y lo tengo muy claro, y es el no dejar que James baje tanto, llevarle el balón y no sacarlo de su posición ideal para que no esté lejos del arco", concluyó. (Lea también: Colombia mantiene el puesto 16 en el escalafón Fifa del mes de junio)

Colombia viajará el 12 de junio a Kazán, ciudad que será la sede del equipo en Rusia. Su primer partido será el próximo martes 19 de junio (7:00 a.m.) ante Japón en la ciudad de Saransk.