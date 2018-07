Japón dejó una nota de gracias en el camerino tras su eliminación del Mundial

El equipo japonés exhibió un sorprendente espíritu deportivo después de su agónica derrota del lunes ante el seleccionado de Bélgica. La escuadra asiática dejó completamente limpio el camerino que usó en el estadio Rostov Arena en Rusia, con una nota escrita en ruso que decía “gracias”. El hecho despertó reacciones de varios aficionados al deporte que ovacionaron el respeto de los nipones.

Reviva aquí la crónica del partido entre Bélgica y Japón: Bélgica venció a Japón y se clasificó a los cuartos de final

Lost 3-2 in the 90th minute to Belgium.



Cleaned the dressing room, left the floor spotless....



....and left a “Thank You” note in Russian.



Pure class from Japan. pic.twitter.com/SAyppZ5jwW