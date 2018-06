José Pékerman: "Esperaremos a James hasta la última revisión para saber su estado"

Redacción deportes

No hay equipo muy grande como tampoco muy pequeño: la conclusión que ha dejado el Mundial de Rusia. Y así, con esa premisa, arrancó José Nestor Pékerman su última rueda de prensa antes de debutar este martes ante Japón (7:00 a.m.) en la Copa del Mundo. La incertidumbre de si James Rodríguez llegará en plenitud de condiciones al partido, sigue siendo una incógnita.

Estado de James. Sobre él, esperaremos hasta mañana la última revisión para saber su estado. Siempre esperamos hasta lo último, siempre hay circunstancias que pueden hacer variar el equipo titular. Han llegado algunos jugadores con molestias, que fueron resueltas.

Favoritismo de Colombia ante los nipones. Estamos preparados para la calidad de Japón. El Mundial está demostrando que no hay equipos de primera, de segunda o de tercera. Conocemos que Japón fue el primer clasificado al Mundial. Tiene una base con experiencia en un Mundial.

El cambio de Colombia entre Brasil 2014 y Rusia 2018. Tenemos un equipo más joven, con otras cualidades. Algunos debutarán, pero están bien encaminados y otros ya tienen experiencia. Esa es una buena combinación.

El objetivo de la selección en Rusia. Tenemos que pasar de grupo, eso es muy difícil. Cuando uno empieza a jugar, empieza a ilusionarse. Aquel equipo de hace cuatro años fue con calma, esperamos igualar o mejorar esa participación, pero toca ir partido a partido. Respetamos a los demás equipos.

La actualidad de Yerry Mina. No tenemos ninguna duda de sus capacidades, no la tuvimos nunca. Se siente bien aunque su última etapa en el Barcelona no nos favoreció.

El fichaje de Esteban Cambiasso al cuerpo técnico. Estamos contentos de que pueda unirse a nuestro grupo técnico. Tiene un gran análisis del juego. Siempre tuvo una mente muy abierta a interpretar el juego. Es muy capaz.

Las palabras de David Ospina

El portero del Arsenal acompañó al timonel argentino en la conferencia de prensa y admitió que el primer partido de la cita orbital trae consigo mucha presión, pero recalcó la fe que tiene este grupo de tener una buena participación en Rusia 2018.

Juega su segundo Mundial. La experiencia del Mundial de Brasil nos puede aportar con el trabajo que hemos venido realizando con todo el cuerpo técnico. Esperamos hacer las cosas bien y sacar un buen resultado.

Las nuevas figuras de Colombia. Hay jugadores de renombre, pero lo más importante es tener concentración entre nosotros. Los colectivos ganan partidos.

La ansiedad por el debut. El primer partido de un mundial trae presión. Está el entusiasmo de hacer las cosas bien y el anhelo de conseguir un resultado favorable que te vaya encaminando a la segunda ronda.