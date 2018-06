Juan Guillermo Cuadrado: "Este partido sirvió para unirnos"

-Redacción Deportes

El hombre de la Juventus selló la victoria. De los pies de Juan Guillermo Cuadrado llegó el tercer y último gol del triunfo (3-0) de este domingo ante Polonia.

"Con el talento de todos sabíamos que de nosotros dependía sacar esto adelante, por eso este partido sirvió para unirnos", aseguró Cuadrado quien con la anotación de este domingo ya suma la octava con la camiseta de la selección.

"Muy feliz por cumplir el sueño de todo jugador, estar en un evento como este y marcar así es algo que siempre sueñas", señaló el de Necoclí, quien cinco minutos después de que Falcao García marcara el segundo, logró gracias a una asistencia de James Rodríguez desde el costado izquierdo, vencer al portero polaco Wojska Szecnick y así sellar la victoria. (Lea también: Colombia goleó a Polonia y recuperó su alegría)

Asimismo, el hombre de la Juventus habló de la importancia del trabajo del grupo en la preparación para el partido de este domingo. "Más allá del gol lo significativo fue que sirvió para mi equipo y para el resultado, porque todos tenemos claro que siempre va a ser más importante el nosotros que el yo", concluyó.

Desde Guachené (Cauca) llegó la diferencia y comenzó la ilusión. Yerry Mina gracias a un golpe de cabeza, como lo hacía en Santa Fe y Palmeiras, pudo imponer su altura frente a los demás y marcar el primer gol del encuentro de este domingo.

"Agradecido por esta gran victoria, no podíamos darle ventaja a este equipo. Este triunfo es para nuestras familias y amigos", dijo el central del Barcelona. Quien tuvo entre sus grandes retos el de marcar al potente delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Un reto que supo sortear y ganar. "Yo estaba tranquilo, esperando el momento y hoy me tocó, no fue nada fácil enfrentar un delantero con semejantes condiciones", señaló Mina, quien ya piensa en el duelo del jueves ante los africanos. "Son jugadores potentes y muy rápidos, no se le puede dar ventaja y hay que repetir todo el buen trabajo que hicimos ante Polonia", afirmó.

El otro protagonista, no solo en el marcador, sino por su gran trabajo en el campo fue Radamel Falcao García. El samario en su segundo partido de este Mundial de Rusia logró marcar su primer gol en una Copa del Mundo. (Le puede interesar: Reviva los goles que le dieron la victoria a Colombia ante Polonia)

"Yo soñe desde niño marcar un gol así, pero estoy feliz por la victoria", dijo Falcao, quien con el de este domingo ya suma 30 goles con la camiseta de la selección. "Yo creo que tenemos jugadores desequilibrantes en cada sección del campo. Hoy demostramos que jugando con 11 hombres somos un equipo capaz, que produce fútbol y que sabe ganar", afirmó el capitán para quien la capacidad de ganar es la más importante dentro del fútbol. Este domingo en la cancha del Kazan Arena esa capacidad para el triunfo fue evidente.

Con la victoria de este domingo Colombia ya suma tres puntos y llega con vida a la última fecha el próximo jueves ante Senegal (9:00 a.m.).