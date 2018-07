Juan Mata: “España tiene el nivel para ganar el Mundial de Rusia”

Andrés Montes Alba / @amontes023

Nunca le incomodó ser suplente. Y no es que fuera conformista, sino que gozaba de la madurez propia de un profesional de élite. Cuando le preguntaron si no le importaba no tener tantos minutos con la camiseta de España dio una muestra de carácter. “Sólo con estar aquí un jugador se debe sentir afortunado. Nadie se debe conformar con estar en el banco, pero la gente que juega se ha ganado un respeto mayúsculo”, aseguró el volante español Juan Mata, quien ha estado en el terreno de juego durante apenas 29 minutos, los que sumó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

La salida del técnico Vicente del Bosque no le dio más chances. La prensa de su país criticó su ausencia en las convocatorias. Con Julen Lopetegui no tuvo mayor oportunidad, sólo estuvo en dos concentraciones, ambas en noviembre de 2016, y en ningún partido entró.

Mata comenzó su historia con la camiseta de su país en el Campeonato Europeo Sub 19, en Polonia 2006, en el que quedó campeón, anotó cuatro goles y fue el mejor jugador del torneo. Su debut mundialista en Sudáfrica 2010 fue en el triunfo 2-0 ante Honduras. Ingresó por Fernando Torres. Quizá de él no se recuerden grandes actuaciones, pero fue campeón del mundo. Una distinción que no todos pueden tener.

A sus 28 años siente que cuenta con mayor madurez y su ausencia en este Mundial de Rusia es algo que le duele. (Lea también: Se derrumba el sueño de Messi: Francia despidió a Argentina de Rusia 2018)

¿Qué siente al ver a España desde la distancia?

Me hubiese gustado estar ahí. Y tener vacaciones un poco más tarde, pero es mi selección y obviamente apoyo desde afuera. Son todos mis amigos, conozco a muchos de ellos y les deseo lo mejor. Además, creo que tienen nivel para poder competir por ganar este Mundial. España, si tiene algo, es que es fiel a su estilo, al tipo de fútbol que nos ha dado tantos logros y por eso siento y creo que nos los va a seguir dando.

¿Cómo recibe un jugador el cambio de técnico y la manera en que se dio la destitución de Julen Lopetegui por Fernando Hierro?

Si bien es un cambio, y un poco brusco por lo que pasó, para el jugador no deja de ser una nueva oportunidad. Pero para otros compañeros puede ser un reto. Creo que una característica importante del jugador de fútbol, y aún más el de élite, es saber adaptarse, tanto en el modo de juego como a los entrenadores. Pero en este caso en particular me parece que Fernando es un hombre muy querido en el vestuario de la selección. Es alguien de la casa, que conoce a todos los jugadores y que sabe perfectamente la idea de juego. No hay una persona más adecuada para llevar a la selección a ganar otro Mundial. Te aseguro que Hierro tiene todo el respeto de los jugadores en España. (Le puede interesar: "Volveré más fuerte": James Rodríguez)

¿Qué hace especial a la selección española?

Primero, la mentalidad que adquieren los futbolistas al jugar en la Liga de nuestro país. Luego, es que durante muchos años hemos venido jugando de la misma forma que nos ha sabido dar bastantes triunfos. Y, por último, algo que no es menos, y es que la calidad del plantel es muy importante. Al jugador que llegue lo hacen sentir como un grupo de amigos. Porque en un Mundial ese buen ambiente en la concentración sí es fundamental, porque son 23 jugadores y no todos van a jugar, pero igual tienen que sumar y para eso también hay que estar preparado.

En toda su carrera, ¿a qué jugador ha disfrutado darle un pase?

Por su forma de entender el juego y de ver el fútbol, siempre me voy a quedar con Andrés Iniesta.

¿Hasta dónde va a llegar España en el Mundial?

No me atrevo a dar un pronóstico, pero está claro que tiene nivel para ganar.