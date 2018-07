La curiosa apuesta entre Ibrahimovic y Beckham por el Suecia-Inglaterra

Las reglas ya se sellaron. El sueco Zlatan Ibrahimovic, quien ahora milita en Los Ángeles Galaxy, apostó con su colega David Beckham el resultado del partido del sábado entre Suecia e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Los dos jugadores, que tienen una amistosa relación luego de compartir camerino en el Paris Saint Germain en 2013, pactaron en sus redes sociales un curioso premio que varía dependiendo de quien se quede con la victoria. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

En caso de que Inglaterra gane, Ibrahimovic escribió que él pagaría una cena su amigo en cualquier lugar del mundo que él elija. Pero si Suecia es la victoriosa, Beckham deberá regalarle a Zlatan cualquier objeto que este escoja de la popular marca sueca Ikea.

Sin embargo, los términos no quedaron ahí. En su respuesta, Beckham aceptó la apuesta y llevar a su amigo a Ikea a comprar lo que él escogiera, pero pidió que, si su país gana el partido, Ibrahimovic tendría que ir a un partido de Inglaterra en Wembley mientras vestía una camiseta de la selección y debería comer frituras de pescado en el descanso del juego.

Zlatan vs David Beckham bet rules have been set. Game ON. pic.twitter.com/NsWa0XlFSI