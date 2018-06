“Los jugadores saben que es un partido a muerte”: Javier Zanetti

Jesús Miguel de la Hoz - Enviado especial Rusia

Velocidad, disciplina, entrega. Cualidades de Javier Zanetti. Dueño de la banda derecha de la selección de Argentina y del Inter de Milán. Fue un referente, un ídolo. El capitán eterno. Cuando habla, lo hace con conocimiento de causa y muchos callan y escuchan. Su carrera estuvo llena de triunfos, de grandes momentos y también difíciles. Uno de ellos fue esa eliminación tempranera en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando los albicelestes llegaban como candidatos y se fueron por la puerta de atrás. (Vea nuestro especial sobre el Mundial de Rusia 2018)

Habló con El Espectador sobre el difícil comienzo de la selección de su país en este campeonato del mundo y lo que significa el partido de hoy frente a Nigeria, combinado que llega con aire en la camiseta después de vencer a Islandia.

¿Cuál es su análisis sobre la selección de Argentina?

Está claro que está teniendo dificultades, no está jugando bien y las cosas no están saliendo en ningún frente: hay problemas en la zona defensiva y no se está generando ofensivamente. Sin embargo, se nos abrió una puerta para dejar de lado los primeros dos partidos y hay que aprovecharla. Ante Nigeria será un partido difícil pero hay que ganarlo.

¿Cree que si Argentina gana se encamina en el Mundial?

Todo es posible para esta Argentina. Cuenta con grandes jugadores, de talla internacional, que brillan en sus equipos. Creo que tienen todo para hacer un buen Mundial, a pesar del comienzo. Los muchachos lo tienen claro y van a jugar este partido a muerte.

¿Por qué Lionel Messi no ha sido tan determinante?

No es que no haya aparecido. El equipo, en general, ha tenido dificultades y creo que no toda la responsabilidad debe recaer sobre un solo jugador. Lionel Messi es nuestro referente, nuestro capitán. Para mí es el mejor jugador del mundo. Aún no ha brillado porque los otros equipos han sabido neutralizarlo, siempre que toma el balón tiene a dos o tres jugadores encima y eso es muy difícil superarlo. Pero estoy seguro de que va a aparecer en el momento en el que lo necesitemos.

¿Cree que le alcance a Messi para llegar a Qatar 2022?

Eso solo depende de las ganas que tenga. Hace poco cumplió 31 años y es un joven lleno de ambiciones y con el talento para conseguirlas. Pero todo está en cómo se sienta para continuar. Pase lo que pase, como argentino estoy orgulloso de cómo nos representa en todas partes del mundo y mucho más de que sea el capitán y referente de esta selección.

¿Qué piensa del trabajo de Sampaoli?

Es normal que hayan críticas cuando las cosas no salen bien. Eso pasa en todas partes del mundo. Creo que lo importante es no perder el objetivo y el camino. Argentina debe tener claro que tenemos una última posibilidad para no irnos temprano del Mundial, depende de nosotros, y para lograrlo creo que el equipo tiene que estar unido. No es momento para irse encima del técnico. Creo que hay que apoyar y estar unidos.

¿Los jugadores no siguen sus órdenes?

No, eso no es cierto. Puede que por el desespero de darle vuelta al marcador contra Croacia se haya dejado de lado la forma. Pero más allá de eso, creo que en este momento todos van a estar unidos, fuertes y pensando únicamente en Nigeria.

¿Cambiaría a Caballero para este partido definitivo?

En el fútbol todos hemos fallado, eso es algo que forma parte del juego. Así que no hay que caer solo en el error de Caballero. Esto es un deporte de conjunto y Argentina, como equipo, está teniendo dificultades; si el técnico considera que debe jugar, tiene un chance para poder revertir su situación.

¿Cuál equipo le ha gustado?

Lamento mucho lo de Perú, porque creo que era una selección que merecía más y se va eliminada dejando una buena imagen. Ha jugado bien, pero lamentablemente el resultado no se le ha dado. México hizo un gran planteamiento contra Alemania y Corea del Sur, y ganó sus primeros dos partidos merecidamente. Es un Mundial muy parejo, muy equilibrado. Esperemos que las selecciones que quedan de Suramérica puedan llegar lo más lejos posible.

¿Y Brasil?

Ganó un partido complicado contra Costa Rica, pero tiene siempre grandes jugadores que saben afrontar momentos difíciles. Gracias a ese triunfo se acomodó en la clasificación y creo que es una de las grandes candidatas a llegar a las instancias finales.

