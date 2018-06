Los momentos más determinantes del VAR en lo que va del Mundial Rusia 2018

Dávinson Sánchez le hizo un quite de balón al delantero senegalés Sadio Mané. El juez pitó un penal, sin embargo, luego de revisar las imágenes del VAR reversó la decisión.

El primer uso del Video Assistant Referee (VAR) en la historia de los mundiales ocurrió en el encuentro entre Francia y Australia. En ese partido el árbitro uruguayo Andrés Cunha acudió a la herramienta visual parapitar un penal a favor de los europeos. Los galos ganaron 2-1 y el cotejo se inscribió en las páginas de los mundiales como el primero en el que el uso de la tecnología fue fundamental para el curso del juego.

Desde ese momento, el recurso ha definido partidos, ha anulado goles, ha ayudado a los árbitros a conceder tiros desde el punto penal, se ha vuelto enemigo de los jugadores “piscineros” y ha cambiado la cara de juegos completos. En la mayoría de los casos, en pro de la justicia real.

El 20 de junio, España le ganó a Irán 1-0, sin embargo, el resultado habría terminado en empate si el árbitro no hubiese invalidado el gol de Saeid Ezatolahi para Irán, al considerar que estaba en posición adelantada luego de revisar el VAR.

El sistema también fue determinante para el empato 1-1 entre Australia y Dinamarca. El equipo europeo había marcado el gol, muy temprano, a los 6 minutos del primer tiempo, sin embargo, media hora más tarde, un cabezazo dentro del área pegó en el antebrazo del danés Yussuf Poulsen. El árbitro español Mateu Lahoz solicitó la revisión de las imágenes y decretó la pena máxima a favor de Australia. Mile Jedinak ejecutó y convirtió el gol que salvó a Australia de perder.

El 22 de junio, en un partido decisivo para Brasil, pero en el que todo parecía estar a favor de Costa Rica. En ese encuentro, el VAR hizo que el árbitro Bjorn Kuipers rectificara la decisión de un penal a favor de Brasil, luego de que cayera Neymar. No se cobró. Luego, Philippe Coutinho y el mismo Neymar hicieron los goles en el tiempo adicional (91’ y 97’, respectivamente) para la victoria que aseguraba a Brasil en los octavos de final.



-Para el partido España-Marruecos el VAR también salvó a los españoles de la derrota. Un espléndido Marruecos abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo. Luego, España empataba con Isco tan solo cinco minutos después, sin embargo, a nueve minutos del final del partido, un cabezazo de Youssef En-Nesyri puso en ventaja a Marruecos.

Diez minutos más tarde, en el tiempo adicional, Iago Aspas intentó un taquito en un centro, que terminó con el balón en el fondo de la red. Aunque el juez de línea señaló un fuera de lugar, luego de revisar el VAR, el juez central apuntó el gol a favor de España. 2-2 fue el marcador final.

-En el encuentro Irán – Portugal, el VAR se usó dos veces. Cuando Portugal iba arriba en el marcador, con gol de Ricardo Quaresma, el árbitro utilizó el sistema para decretar un penal en contra de Cristiano Ronaldo. El mismo jugador fue el encargado de cobrarlo, sin embargo, fue atajado por el portero iraní. Al poco tiempo de finalizar el partido, el juez central acudió de nuevo al VAR para pitar una mano dentro del área que favoreció a Irán. Karim Ansarifard ejecutó y convirtió el gol del empate. Uno de los momentos en los que el VAR no corrigió los errores del juez central.



En este partido, específicamente, el VAR tuvo muchas críticas, pues los conocedores de las reglas del fútbol señalan que no hubo falta en contra de Ronaldo, pues fue él mismo quien inició el contacto físico con el jugador iraní.

Este jueves, por primera vez fue utilizado el VAR en un partido de Colombia. La selección jugó en el último partido de la fase de grupos contra Senegal, un encuentro que determinaba la clasificación de los dos equipos. Al minuto 16, dentro del área, Dávinson Sánchez le arrebató el balón al delantero senegalés Sadio Mané, sin embargo, este cayó y motivó al árbitro a que pitara un penal. Para evitar las dudas, el juez central acudió al VAR y determinó que la entrada de Sánchez había sido lícita. De esta manera, salvó a Colombia de un partido más complicado.

No todas has sido tan determinantes, pero el sistema de video ha sido importante para definir situaciones en las que el ojo de los árbitros no alcanza a ver con claridad las jugadas ni las faltas. Por supuesto, ha generado críticas, pero, por el momento, ha logrado un poco de justicia.