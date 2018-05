Lesiones, decisiones técnicas y hasta dopajes

Los soldados caídos de Rusia 2018

Redacción deportes

Unos se quedaron afuera en la cancha, otros en un escritorio. Porque las lesiones son un condimento intrínseco del fútbol y las listas no pueden estirarse: son 23 jugadores convocados para cada selección. Estas serán las principales figuras del balompié que se quedarán por fuera de Rusia 2018. Faltan 21 días.

Esta semana Argentina perdió a uno de sus hombres de confianza por un bloqueo articular en su rodilla derecha: Sergio Romero. Alguien que llegó al equipo en 2009 y nunca soltó su lugar en la portería. Pudo no ser del gusto de muchos, pero siempre respondió y en la última década fue clave para todos los técnicos albicelestes: Diego Maradona, Alejandro Sabella, Sergio Batista, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Los procesos pasaron, Romero no. Franco Armani se apunta como su sustituto.

Y el fantasma de las lesiones sigue metiendo miedo en otras de las 32 selecciones que disputarán la cita orbital. Hace cuatro años, Falcao y Reus fueron las principales bajas. Hoy, en Rusia, el fútbol les ha dado una nueva oportunidad.

Una que esperará Dani Alves en Catar 2022, quien será la principal ausencia de Brasil por una rotura de ligamentos en su rodilla derecha. “No lloren por mí, no sientan pena. He vivido mis sueños. Dani Alves no irá a la Copa del Mundo, pero sigue siendo un feliz hijo de puta”, aseguró el jugador con más títulos de la historia (38). En Francia también echarán de menos al central del Arsenal Laurent Koscienly, debido a una rotura en el tendón de Aquiles. Alex Oslade-Chamberlain (Inglaterra), Lars Stindl (Alemania) y Darío Benedetto (Argentina) son otros de los futbolistas de renombre que se despidieron de la fiesta mundialista.

Y hay quienes no entraron en la lista definitiva de sus selecciones por decisión técnica. Mauro Icardi, el goleador de la Liga italiana (29) y el cuarto jugador con más goles en las ligas grandes de Europa, no recibió el llamado de Sampaoli para Argentina. Una determinación que tuvo que ver más con el plano personal que con el deportivo. En España también sorprendieron las ausencias de Álvaro Morata y de Sergi Roberto, jugadores del Chelsea y Barcelona, respectivamente.

Alemania se dio el lujo de prescindir de los dos autores intelectuales de uno de los goles más importantes de su historia. El que significó el título en el Mundial de Brasil 2014: André Schürrle (asistidor) y Mario Götze (anotador). Quedó claro que para los germanos no se va por agradecimientos. Quien sí vivió un buen presente fue Sandro Wagner, goleador del Bayern Múnich, pero tampoco le alcanzó.

Y la lista sigue: Radja Nainggolan (Bélgica), Zlatan Ibrahimovic (Suecia), David Luiz (Brasil), Karim Benzema (Francia) y Alexandre Lacazette (Francia).

Debido a que sus selecciones no clasificaron, hombres como Arturo Vidal (Chile), Gianluigi Buffon (Italia), Arjen Robben (Holanda) Gareth Bale (Gales ) y David Alaba (Austria) verán la competencia desde su televisor.

Y, por último, está el peruano Paolo Guerrero, suspendido 14 meses por un supuesto dopaje. Aún se aferra a un milagro.