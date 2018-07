Luka Modric destaca el "carácter" demostrado por los croatas

AFP

El centrocampista de Croacia Luka Modric destacó la demostración de "carácter" de su equipo al eliminar este sábado a Rusia en los penales en los cuartos de final del Mundial, después de haber hecho lo propio con Dinamarca en octavos.

En declaraciones a FIFA.com, el elegido como mejor jugador del partido reconoció que el encuentro ante los anfitriones (2-2 al término de la prórroga y 4-3 en penales) fue "otro drama" para los balcánicos, después del suspense vivido frente a los daneses.

"No jugamos bien en la primera mitad. No controlamos el partido como queríamos y lamentablemente no pudimos ganar el partido antes", analizó Modric.

La estrella del Real Madrid, sin embargo, destacó que los jugadores croatas mostraron "mucho carácter".

Croacia, que llega por segunda vez en su historia a una semifinal mundialista, veinte años después de Francia-1998, se jugará contra Inglaterra el pase a la final.

"¿Inglaterra? Estamos en semifinales. Vamos a disfrutar el partido. Tenemos que descansar y prepararnos bien", declaró Modric al ser preguntado por su próximo rival.