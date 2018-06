Luka Modric, la figura del triunfo de Croacia ante Argentina

Redacción Deportes

La selección de Croacia supo aprovechar los errores argentinos y sentenció un 3-0 que diluye cada vez más el objetivo de Lionel Messi y de los suyos de pelear, como hace cuatro años, el título de la Copa del Mundo. El capitán croata, Luka Modric elogió el "merecido" triunfo 3-0 de Croacia sobre Argentina este jueves, pero pidió a sus compañeros que mantuvieran los pies en el suelo después de sellar su pase a la segunda ronda del Mundial de Rusia.

Los hombres de Zlatko Dalic superaron a sus oponentes en Nizhny Novgorod, dejando a Lionel Messi y el bicampeón mundial Argentina al borde de una embarazosa salida de la fase de grupos. "No nos pongamos eufóricos ni nos adelantemos", dijo el centrocampista del Real Madrid Modric, quien anotó el segundo gol. La estrella del medio campo, en sus primeros años de vida, tuvo que abandonar Obrovacki, su ciudad de nacimiento, debido a la ‘Guerra de los Balcanes’.

La muerte de Josip Tito en 1980 fue el inicio de grandes cambios en la antigua Yugoslavia. El país estaba dividido por seis repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos (católicos, ortodoxos y musulmanes), que entre ellos llevaban siglos de confrontaciones. El fallecimiento del dictador fue el punto de quiebre para que Yugoslavia se despedazara. Todo se inició en Serbia con Slobodan Milosevic. El político rompió con la tradición de unidad y se adueñó del ejército de todo el país. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas, por lo que Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, que tenía una cantidad significativa de serbios, decidió separarse, Milosevic envió al ejército para proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duró años.

Luka Modric y su familia vivieron las atrocidades de los enfrentamientos entre croatas y serbios. El papá Stipe Modric fue testigo del asesinato del abuelo del jugador, a tan solo 500 metros de la casa en la que vivían, en una de las incursiones en la región de Obrovacki por parte de los rebeldes serbios. Esto provocó la huida precipitada de la ciudad de la familia Modric. Aquel no era un lugar seguro para criar a un niño de seis años. Huyeron a Zadar donde tuvieron que compartir cuartos con desconocidos que también llegaron huyendo de la guerra.

A pesar de las dificultados, Luka encontró en el fútbol la mejor excusa para dejar de lado la realidad que vivía. Veintiuna, dribles en espacios cerrados y pases y disparos a la pared, así fue como el croata se escapó por unos instantes de la guerra. Su imaginación lo llevaba a un estadio de fútbol donde era vitoreado por miles de asistentes, mientras levantaba los brazos celebrando. Mientras que la guerra iba dejando muerte y desolación, Modric iba dejando ventanas rotas. No siempre fue fino en su pegada, en ocasiones sus disparos que tenían como destino una pared, encontraban un vidrio que quedaba hecho añicos. Esos balonazos sin destino asustaron a sus padres, quienes vivían con los pelos de punta.

El fútbol era su sueño. Era el deporte que lo transportaba y lo hacía volar. Con ocho años estuvo cerca de fichar por el Hajduk Split, uno de los clubes más importantes de Croacia. Estuvo dos semanas y, tras un torneo en Italia, fue descartado. Pero eso no fue suficiente para acabar con las ilusiones de Modric. Siempre creyó en sus capacidades y volvió a intentarlo. En Zadar lo descubre Tomislav Basic, jefe de la cantera del equipo. Tenía 10 años. La familia Modric sobrevivía como podía debido a las inclemencias de la guerra. Pero eso nunca fue una limitante, por el contrario, le sirvió para fortalecerse, “la guerra me hizo más fuerte. Fueron tiempos durísimos para mí y para mi familia. No quiero arrastrar ese tema para siempre, pero tampoco me quiero olvidar de ello. Ahora tengo la sensación de que estoy listo para cualquier cosa”, dijo en una entrevista con el diario Marca.

Fue en las filas del NK Zadar donde Luka Modric comenzó a curtirse, antes de ser contratado por el Dinamo de Zagreb, a los 16 años. Un club que dudó al principio de su aparente fragilidad física, que puso en tela de juicio su baja estatura, y que terminó enviándolo a préstamo al fútbol bosnio, del que regresó reforzado. Tras proclamarse multicampeón con el Zagreb, al que defendió entre 2004 y 2008 gracias a la intercesión de Zvonimir Boban -su ídolo de juventud- el Tottenham pagó 27 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Aunque tardó en asentarse en Londres, las grandes actuaciones de Modric con los Spurs desataron el interés del Real Madrid, club al que llegó finalmente en 2012 tras declararse en rebeldía. El resto es historia conocida. Pieza angular en el esquema de Ancelotti, Benítez y Zidane, ha levantado tres Ligas de Campeones con el conjunto blanco, revelándose como un jugador insustituible. Un mediocampista prácticamente perfecto, con una capacidad innata para interpretar los partidos y descifrarlos, para detectar las flaquezas del oponente y atacarlas.

Ni Argentina ni Messi brillaron ante Croacia. Y todo lo que temían los gauchos que pudiera pasar, pasó. Van dos fechas y la albiceleste solo ha podido sumar un punto. Ya cayó goleada y está cerca de quedarse por fuera del Mundial de Rusia. Su próximo y último chance será el próximo martes (1:00 p.m.) cuando enfrente a Nigeria, mientras que Croacia se medirá ante Islandia para afianzarse en la primera casilla del grupo D.

