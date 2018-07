Mascherano: "Del equipo me voy tranquilo y en paz"

Redacción deportes

La selección argentina cayó eliminada en octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia (4-3), este sábado en Kazán. Con la derrota Javier Mascherano le dijo adiós a la selección frente a los galos. Argentina tuvo un flojo inicio del torneo al empatar con Islandia y perder con Croacia. La única alegría que tuvo fue la victoria ante Nigeria. La derrota de la albiceleste de este sábado terminó con el sueño de Mascherano y Lucas Biglia de ganar una Copa del Mundo. Ambos anunciaron su retiro. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia)

"Dimos todo lo que teníamos, pero nos encontramos contra un gran rival", aseguró Mascherano, quien ante Francia jugó su último partido con la selección de su país. "Cuando lo dejas todo y no alcanza no hay nada más que hacer, cuando lo teníamos en la mano, ellos hacen un gol de otro partido", señaló el jugador que por años fue el dueño del mediocampo argentino.

Ni Mascherano ni Argentina lograron igualar su nivel en Brasil 2014 y terminó jugando igual de mal como arrancó esta Copa del Mundo. "El resultado se dio porque cuando enfrentas a una potencia y a una candidata al título no puedes dar ventajas", apuntó Mascherano.

"Esta claro que no hicimos una buena primera fase, eso hizo que jugáramos octavos con Francia. Pero creíamos en nosotros", afirmó el exjugador del Barcelona. Mascherano con esta derrota ante Francia se termina su historia con la camiseta de la selección. (Le puede interesar: Se derrumba el sueño de Messi: Francia despidió a Argentina de Rusia 2018)

"A partir de ahora, hay que alentar a estos chicos que son maravillosos. A veces no depende de uno, estuvimos cerca pero no se pudo. Del equipo me tranquilo y en paz", concluyó. Con su selección perdió tres finales, dos por Copa América y una en el Mundial de Brasil 2014.

Igualmente, otro que dijo adiós a la selección fue Lucas Biglia, quien fue uno de los pocos jugadores que habló con la prensa tras la derrota.

Francia se adelantó por medio de Antoine Griezmann de penal. Ángel Di María igualó al borde del descanso y Mercado hizo el momentáneo 2-1 tras la reanudación, pero Francia equilibró el marcador con un golazo de Benjamin Pavard y luego dos tantos de Kylian Mbappé acabaron con el sueño argentino en el Mundial. Sergio Agüero puso el 4-3 definitivo, en tiempo de descuento.