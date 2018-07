Mbappé, ausente en el último entrenamiento de Francia

AFP

El delantero Kylian Mbappé no participó en el último entrenamiento de la selección de Francia, previo a la semifinal de Rusia 2018 que el conjunto que dirige Didier Deschamps disputará contra Bélgica en San Petersburgo, este martes (1:00 p.m.).



La sesión en el escenario del encuentro contó con el resto de integrantes del combinado galo incluidos el defensa Samuel Umtiti, N'Golo Kanté y Benjamin Pavard, que no participaron el la práctica del domingo. También estuvo Benjamin Mendy, que llevaba varios días de baja. (Le puede intertesar: El idioma no fue una traba en el Mundial de Rusia 2018)



Aun así, el seleccionador de Francia Didier Deschamps destacó antes del entrenamiento que "todos los jugadores están disponibles".



"Puede que alguno tenga una sesión distinta por precaución pero todos estarán en condiciones para el partido contra Bélgica", indicó Deschamps antes de comenzar la sesión preparatoria en la que no saltó al campo Mbappé, al menos en el cuarto de hora inicial abierto a los medios de comunicación.



Al grupo se incorporó Mendy y Kanté y Pavard tuvieron sesión con los fisioterapeutas. Umtiti, dañado en la rodilla izquierda desde que comenzó Rusia 2018, está en condiciones, según el seleccionador, a pesar de sufrir un golpe en la zona en el encuentro de cuartos de final contra Uruguay. (Lea también: Cuatro técnicos van por su primer Mundial)

Este martes (1:00 p.m.) Francia se mide ante Bélgica por un cupo en la gran final del Mundial de Rusia el próximo domingo (10:00 a.m.), mientras que el miércoles del enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia (1:00 p.m.) saldrá el otro finalista.