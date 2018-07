Neymar ha estado 14 minutos en el suelo durante el Mundial de Rusia

La cadena Radio Televisión Suiza realizó un estudio del tiempo que gastaba el delantero brasileño Neymar tirado en el césped. En total, son 13 minutos y 50 segundos de juego los que se han perdido a causa de las 23 faltas cometidas al futbolista, quien, ha sido criticado en la presente Copa Mundo por exagerar algunos golpes. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Neymar rolling. Disgusting. Lost all respect for the guy. #Neymar #neymarjr #Simulation #Diving pic.twitter.com/zNhjxXOxA6

En fase de grupos, el tiempo de Neymar en el suelo consumió un minuto y 56 segundos en el partido contra la selección de Serbia, tres minutos y 40 segundos ante Suiza y tres minutos y 25 segundos en el encuentro con Costa Rica. En el partido de octavos de final ante México, el brasileño gastó cinco minutos y 29 segundos en el suelo. La interrupción más larga del partido feu de dos minutos tras un golpe con el mexicano Miguel Layun en el minuto 71.

“Es una pena para el fútbol”, aseguró el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, que, aunque no nombró a Neymar se quejó del desperdicio de tiempo en el partido. “Perdimos mucho tiempo de juego debido a un solo jugador, a causa de que el árbitro con demasiada frecuencia detuvo el juego por demasiados errores falsos…es un mal ejemplo para el mundo y todos quienes vieron el juego”, dijo el técnico de origen colombiano.

Sin embargo, el tiempo perdido no es el único problema del juego, sino su recuperación. Según el portal fivetihrtyeight.com, que sincronizó partidos de la fase de grupos con las reglas de la FIFA, solo uno de 32 partidos (Alemania contra Suecia) cumplió con las normas correspondientes a las paradas durante el juego y asignó el tiempo debido.

First it was rolling now it was this from Neymar #WorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/wzPZWeiSLY