Pékerman: "Estoy preocupado por James"

Jesús Miguel de la Hoz - Samara

Con la mirada perdida en el gramado del Samara Arena y con un caminar pausado como no queriendo salir, James Rodríguez dejó el campo al minuto 31. No reaccionó ante los intentos de aliento de Radamel Falcao, Juan Fernando Quintero y José Pékerman. Los ignoró. Se fue directo a los camerinos tratando de entender cuál era el motivo de su molestia, que no lo ha dejado mostrar su mejor nivel el campeonato mundial.

Hasta el final del encuentro nadie sabía cuál era la razón de su salida. Solo se conocía que era por una molestia. Ni siquiera José Pékerman cuando llegó a la sala de prensa para hablar sobre el compromiso supo explicar lo sucedido. "Estoy preocupado por James", dijo. "Es muy duro para el equipo esta situación. No es nada cómoda. Entrenó normalmente y hasta el día de ayer se quedó rematando. Estaba en las condiciones ideales, en la última práctica no hubo ningún indicio que estuviera mal, de ahí en más no sé qué pasa".

No pudo profundizar en el tema. La indagación continuó para sacarle más información, pero él dio una respuesta confusa, en la que dejó las puertas abiertas a la especulación. "Quiero hacer notar el rendimiento de todos los muchachos. Cuando se prepara un partido, el ánimo y la mentalidad está puesta para afrontarlo de una manera y estas bajas hacen que se pierda esa idea", resaltó. "Tuvo mucho valor la actuación de todos. Aunque James sintió al final del partido contra Polonia el cansancio. No sospechabamos que podría sentir una molestia. Pensando en ese equipo que jugó en la segunda fecha, la apuesta era presentar un equipo similar. Pero a pesar de la ausencia de James nos mantenemos en carrera".

No existe información certera sobre lo que tiene James Rodríguez. "Esperamos que sean buenas noticias luego de las revisiones", dijo Pékerman. "Estoy con la cabeza en el partido y uno lo que busca es pensar en lo que tiene que hacer para ganar el partido". Así continúa la novela de James en el Mundial. En el primer encuentro no fue titular por problemas en el gemelo izquierdo y ahora no se conoce cuál es la lesión que sufre y es una incógnita para el partido del próximo martes en el estadio del Spartak por octavos de final del Mundial.