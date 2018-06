Pékerman: "Nos costó mucho recuperar el balón"

-Redacción Deportes

El equipo dirigido por José Néstor Pékerman tuvo un mal estreno en la Copa del Mundo. Colombia cayó 2-1 ante Japón este martes y perdió por expulsión a Carlos Sánchez para el siguiente encuentro. Una triste actuación en el estreno de la selección en Rusia 2018. En la rueda de prensa después del juego el técnico argentino se mostró triste por la derrota.

La sustitución de Juan Guillermo Cuadrado. "No fue un cambio por problemas físicos, sino más de disposición del equipo. De lo que consideré que necesitábamos en ese momento del juego".

Sobre la expulsión de Carlos Sánchez. "Los partidos se preparan para jugar 11 contra 11 y perder un hombre tan importante para el equipo a los tres minutos no es sencillo. A pesar de eso Colombia logró levantarse y mejorar mucho porque tuvo un primer tiempo donde pudo sobrevivir al marcador y mejorar hasta conseguir el empate. No obstante Japón a lo largo del juego pudo acomodarse a la situación y sacó ventaja jugando mejor y con uno más".

¿Cómo quedó el plantel tras la derrota?. "Sin duda que veníamos con la mentalidad de lograr otra cosa, queríamos un debut con triunfo, algo distinto. La cara positiva es que el equipo tuvo la capacidad, con un jugador menos, de sobreponerse. Si los muchachos pudieron hacer eso es porque tienen con qué jugar los otros partidos y ganarlos. Confío en ellos".

Frente al planteamiento de Japón. "Por la característica de los jugadores de Japón no aceptaba tener el equipo tan atrás, buscaba estimular a los volantes para que tuvieran más el balón y así preocupar más al rival. Esto quizá no sucedio, pero teníamos la expectativa de controlar un poco más el balón, pero no en la zona defensiva. Japón en un momento dado tuvo el balón en su zona defensiva, quisimos incomodarlos".

Cambios de James Rodríguez y Carlos Bacca. "La intención fue lo que sucedió después en la cancha. Imaginaba que Japón después de hacer el gol iba a ceder un poco de terreno. Pero estábamos con un jugador menos en la zona central donde ellos con Kagawa y Haraguchi jugaron bien. La entrada de Wílmar Barrios nos ordenó más y nos permitió ese poder ofensivo que necesitábamos para crear las jugadas con las que obtuvimos el empate. Esos minutos fueron lo mejor de Colombia. Con 10 jugadores el grupo mostró que podía empatar el partido como lo hizo. Por eso el dolor nuestro es más que nada porque después de ese esfuerzo y esa mejoría de la primera parte hizo que en el segundo tiempo, por cansancio y por desgaste, y aun tratando de refrescar la nómina, nos haya costado mucho recuperar el balón y Japón tuvo más chances".

La actuación en el segundo tiempo. "El equipo tuvo poderío y pudo recuperarse para encarar mejor la segunda etapa, en este caso, fue diferente y realmente los jugadores hicieron un esfuerzo que muchas veces es complicado cuando falta alguien, porque cubrir todos los espacios no es tan sencillo. Así los jugadores tengan la capacidad técnica necesitan esos lugares del campo. Juan Fernando Quintero cuando pudo recibir en el primer tiempo nos dio las mejores opciones, pero ya el desgaste y las condiciones del partido no estuvieron dadas para los jugadores ofensivos, cuando ingresó James el rival ya tenía la confianza".

Al final el argentino aseguró que lamentaba mucho el resultado, en especial, por la gente de Colombia que los acompañó en el estadio Mordovia Arena de Saransk. " Ellos vinieron con la ilusión del triunfo, pero el equipo no pudo dar un mejor resultado, eso ya es un mal recuerdo", concluyó.

Colombia tendrá su segunda salida en la Copa del Mundo ante Polonia el próximo domingo 24 de junio (1:00 p.m.), mientras que Japón lo hará ante Senegal el mismo día (10:00 a.m.).