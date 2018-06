Pékerman sobre el partido contra Polonia: "Va a ser un duelo muy intenso"

Redacción deportes

José Pékerman entró al salón designado para la rueda de prensa en el Kazán Arena acompañado por Juan Raúl Mejía y Santiago Arias. Ingresó primero el lateral derecho, seguido por el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol y por último el técnico argentino. Entró con un caminar pausado, sin afanes, mirando siempre a su horizonte como meditabundo. Se sentó en la silla designada sin decir una palabra mientras a su derecha Arias y Mejía se secreteaban. Tanto duró su silencio que el primero en dar unas palabras oficiales a la prensa fue Santiago Arias. Él aguardó hasta que terminó su intervención.

"Serán 11 contra 11, esa es una cualidad, porque así es como es el fútbol", fueron sus primeras palabras. Esa fue la respuesta al balance que ve para el partido. "Queremos volver a contar con jugadores claves para esta selección", continuó. Ese fue el aviso ante la noticia que iba a lanzar de James Rodríguez. "Ha trabajado con normalidad y está bien. Espero que pueda llegar en buenas condiciones para el partido del domingo frente a Polonia", sentenció el estratega.

Una noticia importante para Colombia, que en el primer partido en este Mundial no pudo contar con el 10. Se perdió el estreno ante Japón (derrota 1-2) por una fatiga muscular en el gemelo de la pierna izquierda, pero se ejercitó con el resto de sus compañeros durante toda la semana. "James está bien. Lo demostró en los entrenamientos y lo hizo bien en los minutos que tuvo en el otro partido. En el resto de situaciones que faltaban trabajó con intensidad. Es un jugador fundamental en nuestra selección", aseguró Pékerman.

Polonia es un muy buen equipo, sólido y que ha tenido buenas actuaciones en las eliminatorias y en los partidos amistosos. Colectiva e individualmente con futbolistas en los mejores equipos del mundo, con buena presencia física, envergadura y experiencia. Por lo anterior el seleccionador nacional cree que "va a ser un partido de ida y vuelta, ya que los dos equipos van a buscar la victoria. Los dos sabemos que un gol es determinante y que en un Mundial no es fácil darle la vuelta a los encuentros. Va a ser un choque muy intenso", afirmó.

"Desde el sorteo lo vimos como un equipo de mucha valía dentro de los europeos -continuó-. En su partido con Senegal pasaron cosas raras, y si sólo se analiza el resultado uno puede confundirse. Pero nosotros no; respetamos mucho a Polonia y sabemos que va a ser un rival duro". El veterano técnico argentino dio también algunas de las claves que considera vitales para poder deshacerse mañana de los 'Bialo-czerwoni' (los blancos y rojos), quienes en su estreno en Rusia se inclinaron ante Senegal por 1-2.

"La primera: jugar 11 contra 11, que no es poco. La segunda: poder contar con los jugadores que no estaban en la totalidad de condiciones. La tercera: recuperar la confianza, no quedarse en lo que ha pasado sino en lo que vendrá. Y la cuarta: la armonía del equipo, que se consolidó en los momentos difíciles. Esa armonía se palpita, se ve y crea optimismo", señaló. "Si el partido es normal debemos intentar imponer nuestro fútbol, mantener las líneas juntas para que podamos tener opciones y ser sólidos en la marca de los jugadores", apuntó Pékerman.

Además, el 'profe' defendió el once que puso en liza en el debut contra Japón y manifestó que lo importante ahora es "superar el mal comienzo". "En cuanto terminó el partido empezamos a trabajar el próximo. El Mundial no da respiro y tenemos un grupo muy parejo, como hemos dicho siempre. Fue un mal comienzo y ahora tenemos que superarlo. Tenemos que tratar de hacer goles, no recibirlos, tener equilibrio y concentración en momentos claves", aseveró.

"Si jugaron (ante Japón) es porque pensábamos que podían hacerlo bien y porque mostraron alguna condición. Hay que tener paciencia. Lo importante es estar acá haciendo lo que estamos haciendo y que los jugadores están aprendiendo. En las situaciones difíciles los jugadores crecen, y ojalá podamos lograr ese equilibrio entre los muchachos nuevos que tienen aptitudes y los más veteranos para que puedan acompañarlos de la mejor manera", dijo.

Como es habitual, Pékerman rehusó dar el once inicial que alineará ante el combinado polaco, pero dejó entrever que James y Quintero no jugarán juntos, que Cristian Zapata no está recuperado del todo para ser titular y que Matheus Uribe, quien sonaba para ser la pareja de Abel Aguilar en el centro del campo, comenzará el choque desde el banquillo. "Son jugadores que se pueden utilizar sin ningún problema. Las elecciones y los momentos son muy importantes. Lamentablemente, Juanfer estuvo bastante tiempo fuera de la selección y la realidad es que se integró hace poco. Sabemos de las cualidades que tiene. Ante las muchas situaciones que se están dando, con las lesiones de Fabra, Zapata y James, eso va complicando el ejercitar algunas sociedades o parejas que pudieran darse. Es una tentación hacerlo", comentó Pékerman sobre la sociedad James-Quintero.

"Cristian, por su parte, venía sin tanta continuidad, y cuando la logró tuvo una lesión. Estamos con esa duda, hasta el último momento, ya que por su experiencia sería un jugador interesante. Sin embargo, estamos en una situación difícil y no podemos equivocarnos en una posición tan importante", declaró el técnico. "A Matheus siempre le digo que es el jugador número 12, ya que siempre está ahí. Tiene muchas virtudes que han aportado en muchos partidos, tiene características de llegador y es un futbolista dinámico. Pero ha de tener la paciencia de saber esperar y ojalá pueda tener buenos partidos para que consiga lo que todos pensamos que puede lograr. Sin embargo, ahora hemos de buscar el beneficio de todo el equipo", concluyó el 'profe'.