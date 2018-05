Pékerman ya juega su Mundial

Luís Guillermo Montenegro

Una de las características de José Pékerman es que no descuida detalles. Quizás es por eso que se ha acostumbrado a entregar las listas de convocados para partidos amistosos y oficiales a última hora, esperando al límite de tiempo para pensar muy bien lo que hará público. Esta vez no fue la excepción. La lista de 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia 2018 la entregó después de que la mayoría de sus colegas oficializaron sus elegidos. De hecho, muchos técnicos no especularon y develaron el plantel definitivo de 23 futbolistas que jugarán la Copa del Mundo, como fue el caso de Brasil, uno de los máximos favoritos al título.

Y aunque Pékerman pensó mucho y por eso se tardó tanto, no hubo grandes sorpresas. Fiel a su estilo, les dio la confianza a los mismos hombres que han formado parte de su proceso como seleccionador nacional. La única novedad es la del arquero de Banfield de Argentina, Iván Arboleda. Ahora, antes del 4 de junio (seguramente él lo hará ese día a última hora) deberá definir los 23 que representarán al país en Rusia.

Según la lista que había publicado El Espectador, en la edición dominical, los únicos que ingresaron fueron William Tesillo y Sebastián Pérez por Jeison Murillo y Víctor Cantillo. Ahora, de esos 35 hay que depurar la lista, sacar a 12. Según lo que ha hecho Pékerman a lo largo de su proceso como técnico, los que saldrían serían: un arquero (Cuadrado o Arboleda), Bernardo Espinosa, William Tesillo, Stefan Medina, Farid Díaz, Sebastián Pérez, Gustavo Cuéllar, Gio Moreno, Yimmi Chará, José Heriberto Izquierdo, Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez.

Desde el fin de semana comenzarán a llegar a Bogotá los jugadores citados por el técnico. Presentarán exámenes médicos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol y permanecerán concentrados en un hotel al norte de la capital colombiana. Claro que habrá libertad para estar con sus familiares y aprovechar los últimos días de descanso, antes de iniciar la fase final de la preparación para la Copa del Mundo.

El viernes 25 de mayo, en el estadio El Campín de Bogotá, tal como se hizo hace cuatro años antes de Brasil 2014, será la despedida de la selección. Un show de música y danza, en el que el acto central será un partido entre los futbolistas del equipo nacional. Será la oportunidad para que la hinchada se acerque a los jugadores, algo que se le ha exigido últimamente a Pékerman y que él hace bien permitiendo este tipo de espacios.

Al otro día, el sábado 26 de mayo, en un vuelo charter, viajará el grupo completo hacia Milán, Italia, en donde se ultimarán los detalles tácticos antes del debut en Rusia. Esta concentración será en Milanello, la sede deportiva del Milan, un moderno complejo deportivo que cuenta con todas las comodidades para un equipo de élite. Tiene cinco campos de fútbol con medidas reglamentarias, hotel, gimnasio, zonas húmedas y espacios de recreación. En esa época, esta ciudad tendrá un clima similar al de Kazán, en donde estará Colombia durante la Copa del Mundo.

Por ahora, el único partido confirmado antes del debut mundialista ante Japón, el 19 de junio en Saransk, el 1° de junio ante Egipto, en Bérgamo, Italia. Claro que según ha dicho el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se está haciendo todo lo posible para disputar otro juego, así sea a puerta cerrada, para que el entrenador pueda ultimar detalles. De Italia hacia Rusia viajarán únicamente los 23 elegidos por Pékerman, los que deberá definir antes del 4 de junio. El traslado hacia su sede en Kazán sería el 12 de junio, dos días antes de la inauguración.

El Ski Resort Kazán, un lujoso lugar de hospedaje que habitualmente se utiliza para los esquiadores en invierno, será la casa de la delegación colombiana. Este espacio cuenta con zonas húmedas, piscina, salas de juego, canchas de tenis, campo de golf y un paisaje pintoresco, en medio de las montañas de la República de Tataristán, una de las 21 que forman parte de Rusia. Los entrenamientos serán a pocos kilómetros de allí, en el Stadium Sviyaga.

El 17 de junio será el viaje a Saransk, lugar que será testigo del debut del equipo colombiano en su sexto Mundial de Fútbol. Desde dos días antes del pitazo inicial, como lo ordena la FIFA, los hombres de Pékerman arribarán a esta ciudad, capital de la República de Mordovia. Todavía faltan 34 días para que llegue ese día, ese momento por el que se ha trabajado tanto. Sin embargo, José Pékerman y su cuerpo técnico no descuidan el más mínimo detalle, pensando en que todo salga igual de bien o mejor que en Brasil 2014.

Estos son los 35 de Pékerman:

Arqueros

David Ospina – (Arsenal de Inglaterra)

Camilo Vargas – (Deportivo Cali)

Iván Arboleda (Banfield de Argentina)

José Fernando Cuadrado – (Once Caldas)

Defensas

Cristian Zapata – (Milan de Italia)

Dávinson Sánchez – (Tottenham de Inglaterra)

Santiago Arias – (PSV Eindhoven de Holanda)

Óscar Murillo – (Pachuca de México)

Frank Fabra – (Boca Juniors de Argentina)

Johan Mojica – (Girona de España)

Yerry Mina – (Barcelona de España)

William Tesillo – (Santa Fe)

Bernardo Espinosa – (Girona de España)

Stefan Medina – (Monterrey de México)

Farid Díaz - (Olimpia de Paraguay)

Volantes

Wílmar Barrios – (Boca Juniors de Argentina)

Carlos Sánchez – (Espanyol de España)

Jefferson Lerma – (Levante de España)

José Izquierdo – (Brighton Hove & Albion de Inglaterra)

James Rodríguez - (Bayern Múnich de Alemania)

Giovanni Moreno – (Shanghái Shenhua de China)

Abel Aguilar – (Deportivo Cali)

Mateus Uribe – (América de México)

Yimmi Chará – (Júnior)

Juan Fernando Quintero – (River Plate de Argentina)

Edwin Cardona- (Boca Juniors de Argentina)

Juan Guillermo Cuadrado- (Juventus de Italia)

Gustavo Cuéllar - (Flamengo de Brasil)

Sebastián Pérez- (Boca Juniors de Argentina)

Delanteros

Radamel Falcao García – (Mónaco)

Duván Zapata – (Sampdoria de Italia)

Miguel Borja – (Palmeiras de Brasil)

Carlos Bacca – (Villarreal de España)

Luis Fernando Muriel – (Sevilla de España)

Teófilo Gutiérrez (Júnior)