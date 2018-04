Pelé y sus favoritos para ganar el Mundial de Rusia 2018

Redacción Deportes y AFP

"Voy bien, gracias a Dios. No podré jugar el Mundial, pero me siento bien", bromeó la leyenda del fútbol Pelé, en una entrevista con la AFP concedida con motivo de su asistencia a un partido amistoso en Dubái.

El estado de salud de Pelé, de 77 años e icono del fútbol, provoca preocupación desde hace algunos años. En los últimos meses utiliza un andador para caminar.

Símbolo del Santos y único jugador que ha ganado tres veces el Mundial (1958, 1962 y 1970), Pelé confía en que la selección brasileña, considerada una de las grandes favoritas y encuadrada en el grupo E junto a Suiza, Serbia y Costa Rica, llegue lejos en Rusia 2018.

¿Cree usted que Brasil puede ganar el próximo Mundial?

Claro que tengo que ganas de que Brasil gane. Pero el fútbol es un poco como una caja de sorpresas. A pesar de todo, tengo confianza: Tité, el nuevo seleccionador, ha tenido poco tiempo para hacer su equipo, pero tenemos numerosos jugadores excelentes que juegan en Europa. El principal desafío será hacerlos jugar juntos. Pero pienso que vamos a tener un buen equipo para este Mundial.

¿A qué equipos sitúa como favoritos?

Algunos equipos están acostumbrados a las buenas actuaciones durante la Copa del Mundo. Argentina, Alemania, Inglaterra o Francia son candidatos serios. Pero en el fondo, poco importa. Para ganar, hay que estar bien preparado.

Neymar está todavía recuperándose de su operación en el pie derecho. ¿Ha tenido la ocasión de hablar con él recientemente y piensa que Brasil puede rendir sin él si no se recupera a tiempo?

Es un jugador muy importante para Brasil, no hay ninguna duda. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero pienso que estará en forma para la Copa del Mundo, porque su lesión no es tan grave. No he tenido la ocasión de hablar con él, porque no estaba en Brasil cuando yo estaba. Le deseo la misma suerte que yo tuve en la Copa del Mundo.

Y Gabriel Jesús o Vicinius -jóvenes promesas-, ¿cuál es su opinión sobre sus recorridos y qué consejo les da?

Tenemos muchos jugadores jóvenes en Brasil que tienen éxito, otros un poco menos. Pero pienso que esta vez vamos a tener una buena preparación con todos estos jóvenes. Desafortunadamente en el Mundial precedente Brasil no estuvo al máximo (batido 7-1 por Alemania en semifinales). Pero esta vez es un nuevo equipo. El seleccionador tiene la costumbre de trabajar con los jóvenes y lo hace bien, es un buen psicólogo. Pienso que vamos a tener un buen equipo.

Y usted. ¿Cómo se encuentra, qué tal va su salud?

Voy bien, gracias a Dios. No podré jugar en el Mundial, pero me siento bien. Aprovecho para agradecer a todos los que a lo largo del mundo me han enviado mensajes. Todo el mundo se preguntaba un poco qué me pasaba. De hecho estaba lesionado, me tuve que operar de la cadera, reemplazarla, y luego tuve un pequeño problema al nivel del menisco (izquierdo), pero ahora voy bien, estoy en buena forma.