Polémica en el Mundial por las conmociones cerebrales

AFP

"El fútbol no ha progresado suficientemente en la gestión de las conmociones cerebrales". La FIFPro, el sindicato mundial de jugadores, juzgó precipitado el regreso del marroquí Noureddine Amrabat a los campos del Mundial de Rusia-2018. "Este es otro ejemplo alarmante de un jugador en peligro. Amrabat volvió a la acción demasiado pronto según las directivas médicas", protestó FIFPro en un comunicado.

"Cuatro años después de la debacle de la última Copa del Mundo, donde muchos jugadores no han recibido la atención adecuada, el fútbol no ha progresado lo suficiente en la gestión de las conmociones cerebrales", destacó el sindicato.

El marroquí Amrabat se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 76 el pasado viernes después de un choque con un oponente en la derrota 1-0 contra Irán. Al principio, el médico marroquí le dio unas palmadas en las mejillas, como para despertarlo, lo que provocó una ola de críticas en las redes sociales.

El médico de Marruecos, Abderazzak El Hifti, aseguró el martes haber "respetado punto por punto" las recomendaciones de la FIFA. "Recibimos una carta de la FIFA en las que se nos reccordaba las recomendaciones a seguir (...) las respetamos punto por punto, nuestra intervención fue correcta", se defendió el galeno en un video enviado a la prensa por la Federación Marroquí.

Después del partido, Amrabat pasó la noche en observación en un hospital de San Petesburgo. El entrenador de la selección marroquí descartó al jugador el sábado del próximo partido del Grupo B contra Portugal, este miércoles en Moscú. La declaraciones del técnico llegaron antes que el doctor declarara en el video: "Amrabat mejora. Ha vuelto a los entrenamientos, le dije que tendría una semana de descanso (...) decidiremos (el miércoles) si está para jugar o no".

Y Amrabat estaba de vuelta en el campo este miércoles en la derrota 1-0 contra Portugal, y lo hizo con una protección para la cabeza... que se quitó durante el partido. Jugó todo el encuentro. ¿No era peligroso? "Amrabat es un guerrero, quiso jugar, tuvo la protección que tuvo durante el partido, su espíritu es increíble y me siento feliz de tener un jugador así", afirmó después del partido con su entrenador, el francés Hervé Renard.

"No soy médico, los informes médicos son leídos por personas competentes, no lo soy, luego asumen sus responsabilidades y el jugador también asume sus responsabilidades", explicó Renard. Durante esta Copa del Mundo-2018, el centrocampista peruano Renato Tapia también recibió un golpe en la cabeza el sábado pasado en la derrota 1-0 ante Dinamarca.

El jugador del Feyenoord confió así el domingo a las redes sociales: "No recuerdo nada de lo que sucedió (el sábado). Pero solo que era un día especial y que amo aún más a mi país. Es el tipo de experiencia de la que aprendemos". Según un protocolo aprobado por la FIFA después de Brasil-2014, marcada en particular por la conmoción cerebral sufrida en la final por el alemán Christoph Kramer, el árbitro tiene poder para interrumpir un encuentro "hasta tres minutos" en los casos de sospecha conmoción cerebral. "El árbitro no puede permitir que el jugador lesionado continúe jugando hasta recibir el permiso del médico del equipo, quien tendrá la última palabra", dijo la federación internacional.