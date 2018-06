Por primera vez en un Mundial, el ‘fair play’ clasificó a un equipo a siguiente ronda

El grupo H del Mundial de Rusia 2018 tuvo un cierre intenso. Con la victoria parcial de Colombia sobre Senegal, Japón y el equipo africano se disputaban la segunda casilla del grupo. La pelea por el cupo a octavos entre ambas escuadras fue aguda hasta el cierre de la fecha. Los nipones, que también estaban perdiendo su encuentro ante Polonia por la mínima diferencia, ya no solo estaban pendientes del marcador. A diez minutos del pitazo final, los jugadores se concentraron en no cometer más faltas que pudieran generar tarjetas, pues el número de cartones acumulados sería decisivo si los resultados continuaban así.

Japón y Senegal estaban empatadas en todos los ítems: puntos, gol diferencia, anotaciones a favor y en contra. Un gol más de Polonia metía a los africanos, un tanto más de los colombianos metía a los japoneses. Los aficionados estaban pendientes de ambos encuentros para conocer al segundo clasificado.

El siguiente factor que definiría el cupo a octavos era el número de tarjetas acumuladas en los tres juegos. Los africanos tenían seis cartones, mientras que los asiáticos cuatro. El foco se puso sobre el defensa japonés Tomoaki Makino, quien fue amonestado por el árbitro a los 66 minutos. Una tarjeta extra a Makino le habría significado la expulsión del juego, y un cartón de color rojo a las cuentas japonesas, por lo que en la tabla Senegal habría pasado a ocupar el segundo puesto.

El técnico japonés, Akira Nashino, decidió por mantener su defensa intacta y no cambió a Makino. En contraste, realizó cambios en el medio campo para evitar más goles de los polacos. Los últimos minutos fueron frenéticos para todos los equipos que conocían la realidad e incidencias de ambos encuentros. Finalmente, no se cantaron más goles, no hubo cambios en el marcador ni más amonestaciones. El tablero puso a Japón por encima de los senegaleses que no lograron conseguir el rendimiento de su participación en la Copa del Mundo de 2002. Por primera vez, la clasificación en un Mundial se decidió por el juego limpio y el número de tarjetas eliminó a Senegal, que con su salida da por terminada la participación del continente africano en el campeonato.

Entre tanto, Japón jugará por tercera vez en su historia los octavos de final. Los ‘Samuráis Azules’ ya alcanzaron la segunda fase en las ediciones de 2002 y 2010, hasta ahora el mejor resultado de los japoneses en la Copa Mundo. Ahora los nipones deben pensar en su siguiente rival que se definirá tras el partido que disputen Inglaterra y Bélgica por el Grupo G.

